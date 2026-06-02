Έντονες αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο προκαλεί το νέο, πολύνεκρο σφυροκόπημα στην Ουκρανία, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να παρεμβαίνει επίσημα για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των συγκρούσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για το πρόσφατο κύμα ευρείας κλίμακας επιθέσεων που σημειώθηκε με τη χρήση ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι οποίες είχαν ως τραγικό απολογισμό να χάσουν τη ζωή τους είκοσι δύο άνθρωποι.

«Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα την τελευταία επίθεση ευρείας κλίμακας με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά της Ουκρανίας, που προκάλεσε σήμερα τον θάνατο 22 ανθρώπων», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Ακόμη μια φορά, υπογραμμίζουμε ότι οι επιθέσεις εναντίον των αμάχων και των αστικών υποδομών απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε ενώπιον των δημοσιογράφων, επαναλαμβάνοντας την έκκληση για μια αποκλιμάκωση που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός.