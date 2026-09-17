Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατήγγειλε χθες Τετάρτη τη συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος στη Νικαράγουα, χώρα την οποία κυβερνά με σιδηρά πυγμή ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα από το 2007.

«Η εξουσία είναι ολοένα περισσότερο συγκεντρωμένη στα χέρια της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος», έκρινε ο Φόλκερ Τουρκ, ο οποίος εκφράστηκε με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης έκθεσης η οποία αναφέρεται διεξοδικά στην «προοδευτική διάλυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου» στη χώρα της κεντρικής Αμερικής και βλέπει το «de facto τέλος του διαχωρισμού των εξουσιών».

Η έκθεση κάνει λόγο για «σχεδόν απόλυτο έλεγχο» των εξουσιών και «συστηματική κατάχρηση εξουσίας που αποδυναμώνει το «θεσμικό σύστημα ελέγχων και ισορροπιών».

Στην ανακοίνωση και στην έκθεση υπενθυμίζεται ιδίως ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου, το κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα αναθεώρηση του Συντάγματος η οποία απαγόρευσε σε αντιπολιτευόμενους τη συμμετοχή σε εκλογές, εγγυώμενο περαιτέρω ότι η εξουσία θα παραμείνει στα χέρια του προέδρου Ορτέγα.

Σύμφωνα με το κείμενο, το κυβερνών κόμμα «ελέγχει επί του παρόντος την νομοθετική εξουσία, τους 153 δήμους και τα δυο νομαρχιακά συμβούλια στις αυτόνομες περιοχές στην ακτή στην Καραϊβική» και νόμος ο οποίος υιοθετήθηκε το 2025 «έθεσε σώματα ελέγχου-κλειδιά υπό την εξουσία του προέδρου».

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν τις «συστηματικές» και «αυθαίρετες» συλλήψεις, που αποτελούν το «κυριότερο εργαλείο καταστολής». Προς το τέλος της περιόδου Ιουνίου 2025-Ιουνίου 2026, που καλύπτει το κείμενο, οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών έκαναν λόγο για 46 κρατούμενους.

Η Ύπατη Αρμοστεία κατέγραψε τουλάχιστον οκτώ υποθέσεις εξαναγκαστικών εξαφανίσεων και τέσσερις θανάτους υπό κράτηση, επιρρίπτοντας την ευθύνη στις Αρχές.

Η έκθεση, που κάνει λόγο για «γενικευμένη ατιμωρησία», σημειώνει πως οι αριθμοί αυτοί, που δεν είναι εξαντλητικοί, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πολύ υψηλότεροι, επικαλούμενη την έλλειψη πρόσβασης στη χώρα, την άρνηση των αρχών να συνεργαστούν με την Αρμοστεία και τον φόβο θυμάτων και αυτοπτών μαρτύρων πως θα υποστούν αντίποινα αν μιλήσουν.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, ακόμη τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν, αυξάνοντας σε 5.539 τον αριθμό των οντοτήτων που διαλύθηκαν αυθαίρετα τα οκτώ τελευταία χρόνια. Οι Αρχές διέταξαν ακόμη το κλείσιμο ακόμη ενός μέσου ενημέρωσης, αυξάνοντας σε 56 τον αριθμό όσων υπέστησαν την ίδια τύχη τα τελευταία οκτώ χρόνια.

«Δεν απομένει πλέον σχεδόν τίποτα να κλείσει», σχολίασε ο Ύπατος Αρμοστής Τουρκ, ενώ η έκθεση αναφέρει πως δικαστικές διαταγές συντηρητικής κατάσχεσης χρησιμοποιούνται «συστηματικά» από την εξουσία ως μέσο για την αφαίρεση πόρων αντιπολιτευόμενων ή θεωρούμενων ως αντιπολιτευόμενων.

Η κατάσταση είναι «απόλυτα αφόρητη», σχολίασε ο Φόλκερ Τουρκ.