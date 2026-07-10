Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία, μετά από σειρά ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον μεγάλων πόλεων σε όλη τη χώρα.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις αυτές καταδεικνύουν ένα «σαφές μοτίβο» στοχοποίησης αμάχων, όπως αποδεικνύεται από τις δεκάδες απώλειες ανθρώπινων ζωών, μεταξύ άλλων και εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα που προσπαθούσαν να φτάσουν σε όσους έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ οι επιθέσεις κατά προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% από το 2025, ενώ η κλίμακα και η ένταση των εχθροπραξιών σε Ντνίπρο, Χάρκοβο, Χερσώνα, Σούμι και Ζαπορίζια προκαλούν «βαθιά ανησυχητικό ανθρώπινο τίμημα».

Τα μέλη του Συμβουλίου κάλεσαν στη συντριπτική τους πλειονότητα σε διάλογο, αποκλιμάκωση και άμεση, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της στο Συμβούλιο καταδίκασε τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στις αρχές Ιουλίου εναντίον ουκρανικών πόλεων, καθώς και κάθε σκόπιμη επίθεση εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, όπου και αν συμβαίνουν, και ζήτησε την αυστηρή τήρηση των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Αναφέρθηκε στην τελευταία έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία τεκμηριώνει συστηματικές παραβιάσεις εναντίον Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και κατοίκων των προσωρινά κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας, και κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει αυτές τις παραβιάσεις.

Επανέλαβε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο από ποτέ, ως σημαντικό πρώτο βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική λύση που θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών.

Η κ. Μπαλτά τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση θα πρέπει να αποκλείει την αλλαγή των συνόρων μέσω της χρήσης βίας και να εγγυάται την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ικανότητά της να αμυνθεί στο μέλλον.

Ο Σταύρος Λαμπρινίδης μιλώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε ότι η Μόσχα «δεν νοιάζεται για τους Ουκρανούς αμάχους που σκοτώνει ή για τα Ουκρανόπουλα που εκτοπίζει» και τόνισε ότι οι ενέργειες της Μόσχας συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Σίγουρα δεν νοιάζεται για όσα έχουν να πουν οι συνάδελφοί της σε αυτό το Συμβούλιο Ασφαλείας», πρόσθεσε, καθώς εντείνει τους βομβαρδισμούς της, αποποιείται τις ευθύνες και εμφανίζεται ως θύμα.

«Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας», υπογράμμισε. «Όχι στην Ουκρανία, όχι οπουδήποτε» ανέφερε ο κ. Λαμπρινίδης.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ουκρανίας πρέσβης Βολοντίμιρ Παβλιτσένκο κατηγόρησε τη Μόσχα για «οργουελική αντιστροφή της πραγματικότητας», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της ότι οι εσκεμμένες πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones κατά κατοικιών συνιστούν «νόμιμη πολεμική δράση».

«Η Ρωσία εξαπέλυσε αυτόν τον απρόκλητο επιθετικό πόλεμο εναντίον ενός ειρηνικού έθνους πριν από περισσότερο από 12 χρόνια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι συνεχίζει να καταχράται την έδρα της στο Συμβούλιο.

«Γινόμαστε μάρτυρες ακόμη μίας έντασης της ρωσικής τρομοκρατίας κατά Ουκρανών αμάχων», δήλωσε, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό η χώρα του ζήτησε τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση.

Κάθε μέρα, ανέφερε, ρωσικοί πύραυλοι και drones στοχεύουν κατοικίες και μη στρατιωτικές υποδομές σε όλη την Ουκρανία.

Στις 2 Ιουλίου, ανέφερε, η Μόσχα εξαπέλυσε 74 πυραύλους και 496 drones κατά της Ουκρανίας, σκοτώνοντας 31 ανθρώπους.

Ακολουθώντας την ίδια στρατηγική, στις 6 Ιουλίου πραγματοποίησε επιθέσεις με 68 πυραύλους και 351 drones κατά του Κιέβου και της περιφέρειάς του, σκοτώνοντας 28 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο αγόρι.

Το Χάρκοβο, η Οδησσός, η Ζαπορίζια, το Σούμι και το Κραματόρσκ παραμένουν όλα υπό διαρκή απειλή, ανέφερε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν δια του εκπροσώπου τους πρέσβη Νταν Nεγκρία ότι «στέκονται στο πλευρό των Ουκρανών πολιτών, οι οποίοι συνεχίζουν να αντέχουν επιθέσεις που καταστρέφουν τα σπίτια τους, κρίσιμες υποδομές και την πολιτιστική τους κληρονομιά».

«Δεν χρειαζόμαστε άλλα στοιχεία για το γιατί ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», ανέφερε ο κ. Νεγκρία και πρόσθεσε ότι «ούτε θα έπρεπε να χρειάζεται η Ρωσία, καθώς συνεχίζει να υφίσταται σχεδόν 40.000 απώλειες κάθε μήνα».

Η Ουάσινγκτον, ανέφερε ο κ. Νεγκρία, παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της επίτευξης άμεσης κατάπαυσης του πυρός και διαπραγματευτικής επίλυσης του πολέμου το συντομότερο δυνατό.

Ο ασκών καθήκοντα Βοηθού Γενικού Γραμματέα για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Ίντρικα Ρατβάτε τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κλίμακα και η ένταση των εχθροπραξιών στις περιοχές Ντνίπρο, Κιέβου, Χαρκόβου, Χερσώνας, Σούμι και Ζαπορίζια της Ουκρανίας προκαλούν «βαθιά ανησυχητικό ανθρώπινο τίμημα».

Τα πρόσφατα πλήγματα στο Κίεβο, πρόσθεσε, αποτελούν σκληρή υπενθύμιση ότι ο πόλεμος αυτός συνεχίζει να διεισδύει όλο και βαθύτερα στη ζωή των αμάχων.

Η Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις και Υποθέσεις Οικοδόμησης της Ειρήνης τόνισε ότι «μόνο την περασμένη εβδομάδα, τρία μαζικά κύματα ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων στόχευσαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις, αυξάνοντας περαιτέρω τον ανησυχητικό αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων».

«Αυτή η βάρβαρη επίθεση ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά από μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου», πρόσθεσε.

«Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις με τον εντονότερο τρόπο», δήλωσε η κ. ΝτιΚάρλο, σημειώνοντας επίσης ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει drones για επιθέσεις κατά πετρελαϊκών, βιομηχανικών και στρατιωτικών υποδομών εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, οι απώλειες αμάχων στην Ουκρανία — νεκροί και τραυματίες — ήταν υψηλότερες τον Μάιο από οποιονδήποτε άλλο μήνα από την έναρξη της σύγκρουσης.