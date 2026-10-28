Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η πενθήμερη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ιταλία.

Νωρίς το πρωί ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας προσευχήθηκε στον τάφο του μακαριστού πάπα Φραγκίσκου, στην Βασιλική της Ρώμης «Αγία Μαρία η Μεγίστη».

Στην συνέχεια, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας μετέβη στο Ινστιτούτο Οριεντάλε -το οποίο ανήκει στο καθολικό πανεπιστημίο «Γκρεγκοριάνα»- όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με απόκτηση διδακτορικού στο κανονικό δίκαιο, πριν από έξι δεκαετίες. Το «Οριεντάλε» οργάνωσε ειδική έκθεση αφιερωμένη στην φοίτησή του και του απέδωσε ειδικό μετάλλιο του ινστιτούτου.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, στην διάλεξή του πραγματοποίησε αναδρομή στα τρία χρόνια παραμονής του στην Αιώνια Πόλη, υπενθυμίζοντας ότι είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές αυτές σπουδές του χάρη σε υποτροφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ότι στο Ινστιτούτο Οριεντάλε οι παραδόσεις γίνονταν στα λατινικά. Κατάφερε να τα μάθει, μέσα σε δύο μόλις μήνες.

Ανέφερε, επίσης, πως όταν βρισκόταν στην Αιώνια Πόλη ως φοιτητής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο πάπας Πάυλος ο ΣΤ’ συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα και σχεδόν δυο χρόνια αργότερα, στις 7 Δεκεμβρίου του 1965, τα αναθέματα του 1054 άρθηκαν συγχρόνως, στην Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη. «Ήμουν ένας φοιτητής, όταν ο πάγος εννέα αιώνων άρχισε να λιώνει», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα αναφέρθηκε στην ανάγκη επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, υπογραμμίζοντας ότι «η θεολογική σχολή είναι ο χώρος στον οποίο μια εκκλησία ετοιμάζει το μέλλον της» και πως «κλείνοντάς την, σημαίνει ότι καθιστάς αβέβαιο το μέλλον της Εκκλησίας».

«Σήμερα, όμως, μπορούμε να μιλάμε όχι μόνον για πληγή αλλά και για ελπίδα. Πρόσφατα συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Τουρκίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται σε νέες και ενθαρρυντικές συνομιλίες με το υπουργείο εθνικής παιδείας και με το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υποδεχόμαστε αυτή την εξέλιξη με ειλικρινή ευγνωμοσύνη και ενθαρρύνουμε κάθε έναν που εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση να φέρει την προσπάθεια σε πέρας», δήλωσε ο κ. Βαρθολομαίος.