Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ με απόφασή του στις 8 Ιουνίου 2026 έκλεισε την υπόθεση του 28χρονου ομογενή Κωνσταντίνου Αντώνα από το Άκρον του Οχάιο, ο οποίος κατηγορήθηκε για οικονομική απάτη σε βάρος πολλών επενδυτών, ανάμεσά τους και αρκετοί ομογενείς, που υπάγονται στην τοπική ελληνορθόδοξη κοινότητα του Άκρον αλλά και την Ελλάδα. Ο Αντώνας ήταν διαχειριστής εταιρείας επενδύσεων με το όνομα «Antonas Capital Management» και το «Epitome Investment Fund», την οποία ίδρυσε το 2013 στο Άκρον του Οχάιο.

Βέβαια, όταν αποκαλύφθηκε η απάτη και οι επενδυτές ζητούσαν τα χρήματά τους ο Κωνσταντίνος Αντώνας αυτοκτόνησε, τον Οκτώβριο του 2021.

Στην απόφαση του Δικαστηρίου που περιήλθε στην διάθεση του «Εθνικού Κήρυκα», αναγράφονται τα ακόλουθα: «Το φθινόπωρο του 2013, ο Κωνσταντίνος Αντώνας ίδρυσε την εταιρεία Antonas Capital Management, LLC και το επενδυτικό ταμείο Epitome Investment Fund, LP. Άρχισε να διαφημίζει τις υπηρεσίες του ως επενδυτικός σύμβουλος προς τα μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας του βορειοανατολικού Οχάιο, προσελκύοντας τελικά επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αντώνας άνοιξε πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς στην PNC Bank για την υποστήριξη αυτής της δραστηριότητας – τρεις προσωπικούς και από έναν για την Antonas Capital Management και το Epitome Investment Fund. Δημιούργησε επίσης λογαριασμό στη χρηματιστηριακή εταιρεία Interactive Brokers, LLC. Ο Αντώνας έλεγε στους υποψήφιους επενδυτές ότι θα επιχειρούσε «να επιτύχει υψηλές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, αξιοποιώντας ολιστική ιδιόκτητη έρευνα και επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίσει τη μεταβλητότητα και τον κίνδυνο ζημιών».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Insurance Newsnet» στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, «ο Αντώνας παρείχε ψευδείς οικονομικές πληροφορίες στους επενδυτές του. Μέχρι το 2021, μία κατάσταση λογαριασμού χρηματιστηριακής εταιρείας εμφάνιζε ότι το Epitome διέθετε 78 εκατομμύρια δολάρια, αλλά όταν οι επενδυτές ζήτησαν οικονομικό έλεγχο (audit), σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα είχε απομείνει μόνο ένα μικρό κλάσμα των χρημάτων τους».

Δεν τα κατάφερε. Ο Αντώνας έχασε μεγάλο μέρος των χρημάτων των επενδυτών του και, ακόμη χειρότερα, παραποίησε οικονομικά έγγραφα για να αποκρύψει την αποτυχία. Όταν άρχισαν να εγείρονται υποψίες σχετικά με το τι συνέβαινε, οι επενδυτές του ταμείου προγραμμάτισαν συνάντηση με τον Αντώνα για τις 4 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να συμφιλιώσουν τους λογαριασμούς και να επιβεβαιώσουν τα υπόλοιπά τους. Όταν έφθασε η καθορισμένη ώρα, ο Αντώνας δεν εμφανίστηκε. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε αυτοκτονήσει».

Επισημαίνεται ότι ο ενταφιασμός του έγινε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σπάρτη. Θύματα του Αντώνα, που μίλησαν στη «Ζούγκλα», αποκάλυψαν ότι τις δραστηριότητές του γνώριζαν άνθρωποι του στενού κύκλου του αυτόχειρα.

Απορίφθηκαν οι μηνύσεις

Μια ομάδα επενδυτών υπέβαλε μήνυση εναντίον της τράπεζας PNC και του ομογενή υπαλλήλου της Δημητρίου Κουτροδήμου με τον ισχυρισμό ότι όφειλε να είχε εντοπίσει ύποπτες δραστηριότητες σε λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Αντώνα και να είχε παρέμβει προτού διογκωθούν οι ζημιές. Υποστήριξαν επίσης ότι ο Δημήτριος Κουτροδήμος, τραπεζικός υπάλληλος της PNC που γνώριζε τον Αντώνα μέσω της τοπικής ελληνορθόδοξης κοινότητας, θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί ότι ορισμένες συναλλαγές δεν συνάδουν με τη συνήθη λειτουργία εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων.

Το Εφετείο της Έκτης Περιφέρειας απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι ενάγοντες απέτυχαν να αποδείξουν πως είτε η τράπεζα PNC είτε ο Κουτροδήμος είχαν πραγματική γνώση οποιασδήποτε δόλιας δραστηριότητας. Το δικαστήριο ανέφερε ότι οι συναλλαγές που επικαλέστηκαν οι επενδυτές εντάσσονταν στο πλαίσιο συνήθων τραπεζικών υπηρεσιών και δεν διαπίστωσε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η PNC ενήργησε κακόπιστα κατά τη διαχείριση των λογαριασμών του Αντώνα.

Εξάλλου, στη νεκρολογία του Κωνσταντίνου Αντώνα ανάμεσα στα άλλα αναγράφτηκαν τα ακόλουθα: «Ο Κωνσταντίνος Α. Αντώνας, σε ηλικία 28 ετών, αγαπημένος υιός, αδελφός, θείος, εγγονός και φίλος, εκοιμήθη ειρηνικά τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στο Άκρον του Οχάιο στις 29 Δεκεμβρίου 1992 από τους Αδαμάντιο και Ρίτα Αντώνα.

Ο Κωνσταντίνος αποφοίτησε από το Λύκειο Revere το 2010, ένα έτος νωρίτερα, και έλαβε πτυχίο Βιοϊατρικής Μηχανικής από το Πανεπιστήμιο του Άκρον. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve, όπου απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στη Μηχανική και τη Διοίκηση, καθώς και MBA. Έγινε επίσης μέλος της Mensa, όλα αυτά μέχρι την ηλικία των 22 ετών».

ΠΗΓΗ: ekirikas.com