Την εκλεκτή της καρδιάς του, Χάριετ Σπέρλινγκ, παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, Πίτερ Φίλιπς, σε μια άκρως ρομαντική τελετή. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το «παρών» στην πιο ευτυχισμένη στιγμή του ζευγαριού έδωσαν ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και σύσσωμη η βασιλική οικογένεια, οι οποίοι ταξίδεψαν μέχρι τη γενέτειρα της νύφης, το γραφικό χωριό Κεμπλ του Γκλόστερσιρ.

Το μυστήριο φιλοξενήθηκε στον ιστορικό ναό των Αγίων Πάντων, μια εκκλησία που θεωρείται σχεδόν όσο παλιά όσο η χώρα και η οποία στην επίσημη ιστοσελίδα της περιγράφεται ως ένας «φιλικός και ζωντανός ναός, κοντά στις πηγές του Τάμεση».

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της νύφης

Η Χάριετ Σπέρλινγκ, η οποία εργάζεται ως παιδιατρική νοσηλεύτρια, μαγνήτισε τα βλέμματα με το κομψό νυφικό της, μια δημιουργία της Εμίλια Γουίκστεντ. Μιλώντας στη βρετανική Vogue, η σχεδιάστρια ανέφερε: «Συμφωνήσαμε σε κάτι αυθεντικό, παραδοσιακό και ταυτόχρονα μοντέρνο».

Φτιαγμένο από ιταλικό κρεπ σε απόχρωση ιβουάρ, το φόρεμα διέθετε ψηλή λαιμόκοψη, μακριά δαντελένια μανίκια και φούστα σε ίσια γραμμή. Η μοναδική δαντέλα Leavers είχε φλοράλ σχέδια εμπνευσμένα από την εξοχή του Γκλόστερσιρ.

Το πέπλο είχε κυματιστό τελείωμα και κατέληγε σε μια μακριά ουρά τριών μέτρων, ενώ η νύφη επέλεξε μυτερές σατέν γόβες Jimmy Choo με ψηλό τακούνι. Την εμφάνισή της ολοκλήρωνε μια πολύτιμη τιάρα και σκουλαρίκια από τον ιστορικό οίκο Pragnell.

Στο πλευρό του ζευγαριού ως παράνυφες στάθηκαν οι δύο κόρες του γαμπρού από τον προηγούμενο γάμο του με την Ότομ Κέλι, η 15χρονη Σαβάνα και η 14χρονη Άιλα, μαζί με τη 14χρονη κόρη της Χάριετ από τον δικό της πρώτο γάμο, Τζορτζίνα. Τα τρία κορίτσια συνδέονται με φιλία ετών, καθώς έπαιζαν μαζί στην ίδια ομάδα χόκεϊ.

Οι λαμπεροί προσκεκλημένοι

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η άφιξη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι οποίοι προσήλθαν χωρίς τα τρία παιδιά τους. Η Κέιτ Μίντλετον ενθουσίασε το συγκεντρωμένο πλήθος που την επευφημούσε, επιλέγοντας ένα nude φόρεμα Roland Mouret με φαρδιά φούστα, το οποίο συνδύασε με καπέλο σε στιλ boater.

Στην τελετή ξεχώρισαν επίσης η αδελφή του γαμπρού, Ζάρα Τίνταλ, με φόρεμα Rebecca Vallance και εντυπωσιακές ασημί γόβες, η πριγκίπισσα Άννα, η οποία έλαμπε από χαρά μέσα στο φλοράλ φόρεμά της, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, οι οποίες συνοδεύονταν από τους συζύγους τους, καθώς και ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου.

Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στο Γκάτκομπ Παρκ, το εξοχικό κτήμα της πριγκίπισσας Άννας, το οποίο αποτελεί και το μέρος όπου μεγάλωσε ο Πίτερ Φίλιπς.