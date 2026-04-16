Χωρίς τυπικούς αποχαιρετισμούς και με φόντο μια μακρά περίοδο εντάσεων με τις Βρυξέλλες, ο Βίκτορ Όρμπαν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Όπως έγινε γνωστό, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δεν θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο.

Παράλληλα όπως εξήγησε ο Υπουργός Εξωτερικών του, Γιάνος Μπόκα, ο Όρμπαν επέλεξε να απουσιάσει, προκειμένου να επικεντρωθεί στην προετοιμασία της κυβερνητικής μετάβασης.

Μετά την ήττα του στις εκλογές, που έβαλαν τέλος σε 16 χρόνια κυριαρχίας, ο Όρμπαν αναμένεται να παραδώσει την εξουσία τον Μάιο, κλείνοντας έναν κύκλο που σημάδεψε βαθιά τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.