Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) αποφάσισε την Πέμπτη (30/10) να περιορίσει τις εξαγωγές χημικών προϊόντων προς τη Συρία, κατηγορώντας τη Δαμασκό ότι παραβιάζει τη συνθήκη για τον έλεγχο των χημικών όπλων, την οποία έχει υπογράψει.

The world’s chemical weapons watchdog voted Thursday to curb chemical exports to Syria, accusing Damascus of violating its toxic arms control treaty. https://t.co/mFsIPMPJ0W

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Arab News Pakistan (@arabnewspk) December 1, 2023