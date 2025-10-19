Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Την περασμένη εβδομάδα, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να απαίτησε την παράδοση του Ντονέτσκ ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους που γνωρίζουν λεπτομέρειες της συνομιλίας.

Ο Πούτιν προσπαθεί ανεπιτυχώς εδώ και 11 χρόνια να θέσει υπό πλήρη έλεγχο το Ντονέτσκ, αντιμετωπίζοντας σθεναρή αντίσταση από τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν την περιοχή καθοριστική για την αποτροπή μιας ταχείας ρωσικής προέλασης προς το Κίεβο. Η εμμονή του Ρώσου προέδρου στο συγκεκριμένο αίτημα δείχνει ότι παραμένει αμετακίνητος, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για πιθανή συμφωνία, τόνισαν οι αξιωματούχοι, μιλώντας ανώνυμα στη Washington Post.

Από το 2014, ρωσικές ή ρωσόφιλες δυνάμεις ελέγχουν τμήματα του Ντονέτσκ, χωρίς ποτέ να καταφέρουν να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή.

Η στάση Τραμπ και οι διαπραγματεύσεις

Ο Τραμπ δεν έχει κάνει δημόσια σχόλιο για την απαίτηση Πούτιν σχετικά με τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ. Μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε στα social media:

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί. Ας σταματήσουν εκεί που είναι, ας δηλώσουν και οι δύο νίκη, κι ας αποφασίσει η Ιστορία».

Κατά την ίδια τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη Πέμπτη, ο Πούτιν πρότεινε να παραχωρηθούν τμήματα δύο άλλων ουκρανικών περιοχών —της Ζαπορίζια και της Χερσώνας— με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ. Κάποιοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είδαν την πρόταση ως «βήμα προόδου» σε σχέση με τις προηγούμενες απαιτήσεις του Πούτιν από τη συνάντηση της Αλάσκας τον Αύγουστο.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να δεχθεί έναν τέτοιο συμβιβασμό. «Είναι σαν να τους ζητάς να πουλήσουν το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η στασιμότητα στο μέτωπο

Οι γραμμές του μετώπου μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών έχουν ουσιαστικά «παγώσει» τον τελευταίο χρόνο, με καμία πλευρά να μην έχει καταφέρει αποφασιστικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία συνεχίζει να ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Μετά τη συμφωνία για εκεχειρία και την ανταλλαγή ομήρων στη Γάζα, ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί ξανά στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί, όμως, ήλπιζαν να αποσπάσουν έγκριση για αποστολή πυραύλων Tomahawk κατά τη συνάντηση της Παρασκευής, αλλά αποχώρησαν χωρίς σαφή αποτελέσματα.

Το μήνυμα των συνομιλιών και οι επόμενες κινήσεις

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται να πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία να εξετάσει την παραχώρηση του Ντονέτσκ, επικαλούμενος ότι η περιοχή είναι «κατά κύριο λόγο ρωσόφωνη» — επιχείρημα που το Κίεβο θεωρεί προπαγανδιστικό και προσχηματικό.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προετοιμάζει τη συνάντηση στη Βουδαπέστη, όπου Τραμπ και Πούτιν αναμένεται να συζητήσουν εκ νέου τον τερματισμό του πολέμου. Η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει στηρίξει την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία, ζητώντας όμως ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, για να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση.