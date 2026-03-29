Ο Ρεζά Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του έκπτωτου σάχη του Ιράν, εξέφρασε την αντίθεσή του στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους σημερινούς ηγέτες του Ιράν, λέγοντας ότι θα αποτελούν πάντα απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούν να βασιστούν τα απομεινάρια αυτού του καθεστώτος είναι να αγοράσουν χρόνο, να εξαπατήσουν και να κλέψουν», είπε ο 65χρονος Παχλαβί, ο οποίος έχει προωθηθεί ως πιθανός ηγέτης στο Ιράν παρόλο που έζησε εξόριστος για 47 χρόνια. «Δεν θα είναι ποτέ ειλικρινείς ή αληθινοί συνεργάτες για την ειρήνη».

Μιλώντας στη Διάσκεψη Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών στο Τέξας, ο Παχλαβί είπε ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα χρησιμοποιήσει τις διαπραγματεύσεις ως τρόπο για να «αγοράσει χρόνο» προτού επιστρέψει σε αυτό που αποκάλεσε «παλαιούς τζιχαντιστικούς τρόπους απειλής της Αμερικής».

Η αντιπολίτευση του Ιράν είναι πολύ κατακερματισμένη και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει σκεπτικισμό για τον Παχλαβί ως πιθανό ηγέτη, υποδηλώνοντας ότι κάποιος από το εσωτερικό του Ιράν μπορεί να είναι καλύτερος.

Πηγή: Al Jazeera