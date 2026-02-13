Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, η 62η Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας. Η μεγαλύτερη συνάντηση για θέματα άμυνας και διεθνούς ασφάλειας διεξάγεται φέτος σε ένα τεταμένο και αβέβαιο κλίμα. Η παγκόσμια τάξη δοκιμάζεται, το γεωπολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει και η Ευρώπη… τρέχει πίσω από τα γεγονότα, την ώρα που οι ΗΠΑ θέτουν τους δικούς τους κανόνες και προκαλούν.

Στη Διάσκεψη θα συμμετάσχουν περίπου 50 ηγέτες και κορυφαίοι αξιωματούχοι από όλον τον κόσμο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, το μέλλον του ΝΑΤΟ, τα πυρηνικά οπλοστάσια και η ανθεκτικότητα της διατλαντικής σχέσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Συμμαχία τίθενται ανοιχτά υπό αμφισβήτηση.

«Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ερωτηθείς εάν το μήνυμά του προς τους Ευρωπαίους θα είναι πιο συμφιλιωτικό σε σχέση με πέρυσι, δήλωσε: «Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα μπροστά στα μάτια μας. Ο παλιός κόσμος έχει τελειώσει. Ζούμε σε μια νέα εποχή γεωπολιτικά και αυτό μας αναγκάζει όλους να επανεξετάσουμε τα δεδομένα και ποιος θα είναι ο ρόλος μας». Οι Ευρωπαίοι «θέλουν να ξέρουν πού πηγαίνουμε, πού θα θέλαμε να πάμε, πού θα θέλαμε να πάμε μαζί τους».

ΗΠΑ – Δανία προσέρχονται στο τραπέζι για τη Γροιλανδία

Στην καρδιά αυτής της νέας πραγματικότητας βρίσκεται και το ζήτημα της Γροιλανδίας, το οποίο αναδεικνύεται σε κεντρικό σημείο τριβής στις διατλαντικές σχέσεις. Η Δανή Πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν, επιβεβαίωσε πως θα έχει σήμερα σειρά συναντήσεων με τον Ρούμπιο, προκειμένου να συζητηθεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί και ο ορυκτός πλούτος του νησιού.

Μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για «λειτουργικό έλεγχο» της περιοχής, η Φρεντέρικσεν προειδοποίησε πως η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει την αμυντική της τύχη, καθώς οι ΗΠΑ φαίνεται να απομακρύνονται από τη γηραιά ήπειρο. Στο πλαίσιο αυτό, η Δανία ενισχύει την παρουσία της στην Αρκτική με μαχητικά F-35, συμμετέχοντας στη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ «Arctic Sentry», ενώ εξετάζεται η εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστήματος «Golden Dome» στη Γροιλανδία.

Ευκαιρίες βλέπει η Ουκρανία

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να αξιοποιήσει τη Διάσκεψη για να προωθήσει ένα νέο «κοινό οικοδόμημα ασφαλείας», εστιάζοντας στην αμυντική παραγωγή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο και Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο του «σχήματος του Βερολίνου», υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμό απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις. Την ίδια στιγμή, η ουκρανική διπλωματία επιχειρεί ένα κρίσιμο άνοιγμα προς το Πεκίνο, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, να συζητά με τον Κινέζο ομόλογό του, Ουάνγκ Γι, τις προσπάθειες ειρήνης και την προοπτική μιας συνάντησης κορυφής μεταξύ Ζελένσκι και Σι Τζινπίνγκ.

Η Ευρώπη ακόμα αναζητά τον δικό της ρόλο

Από ευρωπαϊκής πλευράς, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, αναγνώρισε ότι «η σχέση μας με τις ΗΠΑ έχει δεχθεί πλήγμα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τη διατλαντική σχέση». Προτεραιότητές του, όπως ανέφερε, είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, η ανάληψη μεγαλύτερου μεριδίου ευθύνης στην άμυνα και η άσκηση πίεσης στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να επαναλάβει το μήνυμα περί «στρατηγικής αυτονομίας» της Ευρώπης, επιμένοντας ότι «η έκβαση οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων πρέπει να λάβει υπόψη τους Ευρωπαίους», ενώ θα αναφερθεί και στην ανάγκη προστασίας των δημοκρατιών από υβριδικές απειλές και ξένες παρεμβάσεις.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης έχει προγραμματιστεί και συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7, με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα των διαβουλεύσεων σε μια περίοδο όπου η σταθερότητα της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης τίθεται σε δοκιμασία.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Bloomberg έγραφε σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του: «Για πρώτη φορά από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συζητούν πώς να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα ως αποτρεπτικό μέσο», ρεπορτάζ που καθρεπτίζει την αβεβαιότητα που νιώθει η ΕΕ αυτήν την περίοδο.