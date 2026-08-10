Οι Αρχές του Παναμά ενίσχυσαν χθες Κυριακή τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα έπειτα από δύο επιθέσεις στην Κολομβία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του κράτους της κεντρικής Αμερικής, παρότι μόλις την περασμένη εβδομάδα έμοιαζε να υποβαθμίζει τις ανησυχίες περί παρείσφρησης κολομβιανών οργανώσεων στην παναμαϊκή επικράτεια.

Δύο επιθέσεις, που σκότωσαν αστυνομικό και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους ανθρώπους, σημάδεψαν προχθές Σάββατο την πρώτη ημέρα αφού ανέλαβε την εξουσία ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος έχει υποσχεθεί σκληρά μέτρα για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και παρατάξεων ανταρτών στη χώρα.

Ο Παναμάς και η Κολομβία μοιράζονται σύνορα μήκους 266 χιλιομέτρων στο επίπεδο της ζούγκλας του Νταριέν, ιδιαίτερα αφιλόξενης περιοχής, ουσιαστικά χωρίς οδικό δίκτυο.

Έπειτα από τις επιθέσεις αυτές, το υπουργείο Ασφαλείας του Παναμά ανακοίνωσε ότι πράκτορες της παναμαϊκής υπηρεσίας φύλαξης των συνόρων (SENAFRONT) και της παναμαϊκής αεροναυτικής υπηρεσίας (SENAN) αύξησαν την παρουσία τους στη μεθόριο και θα «ενισχύσουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επικράτειας».

Στόχος είναι να «αποκλειστούν όλες οι ακτές» και «τα σύνορά μας» και να «καταπολεμηθούν άμεσα οργανώσεις που διαπράττουν αδικήματα», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γενικός διευθυντής της SENAFRONT, ο Λάρι Σολίς.

Ορισμένοι στον Παναμά εκφράζουν ανησυχίες για την πιθανότητα εγκληματικές οργανώσεις, όπως ιδίως το καρτέλ Clan del Golfo, ή αντάρτες του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) να παρεισφρήσουν στον Παναμά μέσω της ζούγκλας σε περίπτωση αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στην Κολομβία, όπου ανέλαβε την εξουσία ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ωστόσο ο υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας του Παναμά, ο Φρανκ Αμπρέγο, είχε υποβαθμίσει το ενδεχόμενο αυτό προ ημερών, λέγοντας πως βασίζεται στις πληροφορίες που μοιράζονται οι Αρχές της χώρας με αυτές της Κολομβίας.

«Δεν υπάρχει αληθινή πληροφορία κανενός τύπου (…) πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την εξάπλωση (κλίματος) φόβου», δήλωνε ο Φρανκ Αμπρέγο την περασμένη Δευτέρα σε δημοσιογράφους.

Η παναμαϊκή κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά καθώς διεξάγει, μαζί με άλλες περίπου 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, στρατιωτικά γυμνάσια για την υπεράσπιση της Διώρυγας του Παναμά, στο κλείσιμο των οποίων αναμένεται να είναι παρών την ερχόμενη Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.