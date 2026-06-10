Μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της Βαρκελώνης γράφτηκε με την επίσημη ευλογία του νέου Πύργου του Ιησού Χριστού από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Πρόκειται για το υψηλότερο σημείο της εμβληματικής βασιλικής, την οποία σχεδίασε ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί.

Η θρησκευτική τελετή συνέπεσε με τη συμπλήρωση ακριβώς 100 ετών από τον θάνατο του Γκαουντί, στις 10 Ιουνίου 1926, προσδίδοντας έντονο συμβολισμό στην ημέρα. Ο Ποντίφικας προεξήρχε της πανηγυρικής λειτουργίας στο εσωτερικό του ναού, παρουσία πλήθους πιστών, αξιωματούχων, καθώς και μελών της πολιτικής ηγεσίας της Ισπανίας και της Καταλονίας.

Δείτε την τελετή:

Με την προσθήκη του συγκεκριμένου πύργου, η Σαγράδα Φαμίλια αγγίζει πλέον τα 172,5 μέτρα, γεγονός που τη μετατρέπει στον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον πλανήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελικό ύψος του κτηρίου παραμένει οριακά χαμηλότερο από τον γειτονικό λόφο Μοντζουίκ. Με τον τρόπο αυτό έγινε σεβαστό το αρχικό πλάνο του Γκαουντί, ο οποίος υποστήριζε ότι τα ανθρώπινα δημιουργήματα δεν πρέπει να ξεπερνούν τη φύση.

Στο γεγονός έδωσαν το «παρών» ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, καθώς και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ. Η βασίλισσα Λετίθια επέλεξε να εμφανιστεί με λευκό ένδυμα, κάνοντας χρήση του σπάνιου προνομίου «privilège du blanc», το οποίο επιτρέπει σε συγκεκριμένες καθολικές βασίλισσες και πριγκίπισσες να φορούν λευκά κατά τις επίσημες συναντήσεις τους με τον Πάπα.

Το οδοιπορικό του Ποντίφικα στην Καταλονία

Πριν από τη δοξολογία στη βασιλική, ο Πάπας πραγματοποίησε επίσκεψη σε τοπικό σωφρονιστικό κατάστημα, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης και λύτρωσης προς τους τροφίμους. Αμέσως μετά, μετέβη στο ιστορικό αβαείο της Santa Maria de Montserrat, έναν χώρο με τεράστια θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά για την Καταλονία.

Εκεί τον περίμεναν χιλιάδες πιστοί, κρατώντας σημαίες του Βατικανού και της Καταλονίας. Μιλώντας από τον εξώστη του μοναστηριού τόσο στα καταλανικά, όσο και στα ισπανικά, ο Ποντίφικας χαρακτήρισε την Ισπανία «χώρα γεμάτη πίστη και αγάπη», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Το ταξίδι του Πάπα στην Ισπανία είχε ξεκινήσει από τη Μαδρίτη, όπου μίλησε στο ισπανικό κοινοβούλιο και τέλεσε μεγάλη υπαίθρια λειτουργία. Στις ομιλίες του, ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας ζήτησε υπομονετικό διάλογο για την αντιμετώπιση της κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης, ενώ εξέφρασε την ξεκάθαρη αντίθεσή του στον πόλεμο και τους εξοπλισμούς. Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι η Εκκλησία θα εντείνει τις ενέργειές της για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να πλήττει σοβαρά τη διεθνή της εικόνα.

Το διαχρονικό όραμα του Γκαουντί

Η Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί το κορυφαίο έργο του Αντόνι Γκαουντί. Η οικοδόμησή της ξεκίνησε το 1882 και συνεχίζεται για περισσότερο από έναν αιώνα. Ο ίδιος ο δημιουργός της αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σχεδόν αποκλειστικά σε αυτή, θεωρώντας την μια «Βίβλο από πέτρα». Ο βαθιά θρησκευόμενος αρχιτέκτονας άφησε την τελευταία του πνοή το 1926, όταν παρασύρθηκε από τραμ καθώς πήγαινε να προσευχηθεί. Η διαδικασία για την αγιοποίησή του είναι σε εξέλιξη στο Βατικανό, με την πρόσφατη ανακήρυξή του ως «Σεβάσμιου» να αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα.

Αν και ο ναός έφτασε πλέον στο ανώτατο ύψος του, οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Εκκρεμούν ακόμη παρεμβάσεις σε τμήματα της κεντρικής εισόδου και σε άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία, με την τελική αποπεράτωση του μνημείου να μετατίθεται για τα επόμενα έτη.

Υπενθυμίζεται ότι η πανδημία της Covid-19 είχε επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η χρηματοδότηση του έργου βασίζεται αποκλειστικά στα εισιτήρια και τις ιδιωτικές δωρεές. Το μνημείο υποδέχτηκε περίπου πέντε εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, παραμένοντας στην κορυφή των τουριστικών και θρησκευτικών προορισμών της Ευρώπης.

Η σημερινή εκδήλωση δεν αφορούσε απλώς την ολοκλήρωση ενός αρχιτεκτονικού τμήματος. Αποτέλεσε την κορύφωση ενός σχεδίου που ξεκίνησε πριν από 144 χρόνια, συνδέοντας την τέχνη, την πίστη και την ιστορική μνήμη. Για τη Βαρκελώνη, η παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ συνιστά μια στιγμή ιστορικής δικαίωσης για την κληρονομιά του Γκαουντί και ένα νέο ορόσημο για το ίδιο το σύμβολο της πόλης.