Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ανακήρυξε άγιο τον 15χρονο Iταλό έφηβο Κάρλο Ακούτις, που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, γνωστό και ως «influencer» του Θεού.

Πλήθος κόσμου βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να παρακολουθήσει την τελετή ενώ έχουν στηθεί και γιγαντοοθόνες.

Ο Ακούτις, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 15 ετών είναι ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας από τη γενιά των millennials, καθώς τού αποδόθηκαν θαύματα μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία, ο Ακούτις κηδεύτηκε στην Ασίζη, όπου αναπαύεται από τον Απρίλιο του 2019 στην εκκλησία της Σάντα Μαρία Ματζόρε.

Το σώμα του έχει μάλιστα καλυφθεί από ένα στρώμα κεριού, δίνοντας την εντύπωση πως μόλις πέθανε, αλλά και τη δυνατότητα στους πιστούς να τον αντικρίζουν όπως ήταν εν ζωή.

Ο νεαρός, απέκτησε παγκόσμια δημοφιλία μετά τον θάνατό του.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2024, το Βατικανό αναγνώρισε ως θαύμα τη θεραπεία μιας γυναίκας από την Κόστα Ρίκα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με ποδήλατο το 2022. Η μητέρα της είχε προσευχηθεί στον Ακούτις, αφήνοντας ένα σημείωμα στο γυάλινο φέρετρό του, ζητώντας τη σωτηρία της κόρης της. Την ίδια ημέρα, η νεαρή άρχισε να αναπνέει μόνη της, ενώ δέκα ημέρες αργότερα βγήκε από τη ΜΕΘ, αφού η αιμορραγία στον εγκέφαλό της εξαφανίστηκε.

Νωρίτερα, το 2013, το Βατικανό είχε αναγνωρίσει την ίαση ενός αγοριού από τη Βραζιλία με σπάνια παγκρεατική νόσο, έπειτα από μεσολάβηση του Ακούτις.

Η μητέρα του περιέγραψε τον γιο της ως έναν νέο με όνειρα που στήριζε συμμαθητές του οι οποίοι είχαν ανάγκη, υπερασπιζόταν άτομα με αναπηρία που έπεφταν θύμα bullying και μοίραζε φαγητό σε άστεγους της πόλης.