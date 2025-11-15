Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε στο Βατικανό μια εντυπωσιακή ομάδα διεθνών καλλιτεχνών. Τη Μόνικα Μπελούτσι, την Κέιτ Μπλάνσετ, τον Σπάικ Λι, τον Εμίρ Κουστουρίτσα και τον Γκας Βαν Σαντ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αποστολικό Παλάτι με στόχο, όπως σχολιάζουν αρκετοί παρατηρητές, την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του ποντίφικα αλλά και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Pope Leo XIV meets Spike Lee, Cate Blanchett, Monica Bellucci, and other film stars during a special audience at the Vatican to honor global cinema.#PopeLeo #SpikeLee #Vatican pic.twitter.com/lMRTU0eGTx — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 15, 2025

Κατά την διάρκεια της υποδοχής, ο Σπάικ Λι χάρισε στον Πάπα μια μπασκετική φανέλα με το όνομα «Pope Leo 14», ενώ η Κέιτ Μπλάνσετ του προσέφερε ένα βραχιόλι. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τον χαιρετήσουν προσωπικά.

Ο Λέων ΙΔ’ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον καθοριστικό ρόλο του κινηματογράφου, όπως και στη σπουδαιότητα της διατήρησης της ελπίδας, της ομορφιάς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Χαρακτήρισε τον κινηματογράφο «λαϊκή τέχνη στην υψηλότερη έννοιά της» και σημείωσε πως «κινητοποιεί την ελπίδα».

Aktorzy, reżyserzy, przedstawiciele Hollywood, tuż po spotkaniu z Ojcem Świętym w Pałacu Apostolskim. W wydarzeniu uczestniczy Cate Blanchette, Monica Belluci 🎥 pic.twitter.com/NUMPRKwott — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) November 15, 2025

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τη μείωση της προσέλευσης στις κινηματογραφικές αίθουσες και κάλεσε τους θεσμούς να στηρίξουν την κοινωνική και πολιτιστική αυτή αξία.

Goffredo Cardinal Tedesco finally meeting His Holiness Pope Leo XIV pic.twitter.com/P5Eg1r9YNX — Catholic Sat (@CatholicSat) November 15, 2025



Η εκδήλωση εντάσσεται στη στρατηγική του Βατικανού να «φωτίσει» την εικόνα του νέου, πρώτου Αμερικανού Πάπα στην ιστορία της Εκκλησίας. Από την εκλογή του τον Μάιο, το Βατικανό κινείται γρήγορα προς τη διαμόρφωση μιας θετικής δημόσιας παρουσίας του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ιταλό τενίστα Γιάνικ Σίνερ.

Pope Leo XIV receives professional tennis player Jannik Sinner in the Vatican and asks for some sporting tips. The audience took place in the rooms attached to the Vatican’s Paul VI Hall, and the Pope also met with Mr. Sinner’s family and the President of the Italian Tennis… pic.twitter.com/RoYTvivEyR — Vatican News (@VaticanNews) May 14, 2025

Pope Leo XIV meeting the world-famous Italian actress Monica Bellucci this morning. pic.twitter.com/Xra4LlwxEi — Catholic Sat (@CatholicSat) November 15, 2025



Λίγες ημέρες πριν, ο Πάπας δημοσιοποίησε και τα τέσσερα αγαπημένα του κινηματογραφικά έργα: Μια Υπέροχη Ζωή, Η Μελωδία της Ευτυχίας, Συνηθισμένοι Άνθρωποι και Η Ζωή είναι Ωραία.

Πηγή: Reuters