Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ υποδέχθηκε στο Βατικανό μια εντυπωσιακή ομάδα διεθνών καλλιτεχνών. Τη Μόνικα Μπελούτσι, την Κέιτ Μπλάνσετ, τον Σπάικ Λι, τον Εμίρ Κουστουρίτσα και τον Γκας Βαν Σαντ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αποστολικό Παλάτι με στόχο, όπως σχολιάζουν αρκετοί παρατηρητές, την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του ποντίφικα αλλά και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

 

Κατά την διάρκεια της υποδοχής, ο Σπάικ Λι χάρισε στον Πάπα μια μπασκετική φανέλα με το όνομα «Pope Leo 14», ενώ η Κέιτ Μπλάνσετ του προσέφερε ένα βραχιόλι. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τον χαιρετήσουν προσωπικά.

Ο Λέων ΙΔ’ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον καθοριστικό ρόλο του κινηματογράφου, όπως και στη σπουδαιότητα της διατήρησης της ελπίδας, της ομορφιάς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Χαρακτήρισε τον κινηματογράφο «λαϊκή τέχνη στην υψηλότερη έννοιά της» και σημείωσε πως «κινητοποιεί την ελπίδα».

 

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τη μείωση της προσέλευσης στις κινηματογραφικές αίθουσες και κάλεσε τους θεσμούς να στηρίξουν την κοινωνική και πολιτιστική αυτή αξία.

 


Η εκδήλωση εντάσσεται στη στρατηγική του Βατικανού να «φωτίσει» την εικόνα του νέου, πρώτου Αμερικανού Πάπα στην ιστορία της Εκκλησίας. Από την εκλογή του τον Μάιο, το Βατικανό κινείται γρήγορα προς τη διαμόρφωση μιας θετικής δημόσιας παρουσίας του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ιταλό τενίστα Γιάνικ Σίνερ.

 


Λίγες ημέρες πριν, ο Πάπας δημοσιοποίησε και τα τέσσερα αγαπημένα του κινηματογραφικά έργα: Μια Υπέροχη Ζωή, Η Μελωδία της Ευτυχίας, Συνηθισμένοι Άνθρωποι και Η Ζωή είναι Ωραία.

Πηγή: Reuters

