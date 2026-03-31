Ο πάπας Λέων προέτρεψε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναζητήσει μια «λύση» για να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, σε μια ασυνήθιστη άμεση έκκλησή του προς τον πρόεδρο, να τερματίσει την επεκτεινόμενη περιφερειακή σύγκρουση.

«Μου είπαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Λέων, ο πρώτος πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ας ελπίσουμε ότι ψάχνει για μια διέξοδο, έναν τρόπο να μειώσει όλη αυτή τη βία», δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.

Και πρόσθεσε ότι ελπίζει να έχει τελειώσει ο πόλεμος πριν τις 5 Απριλίου ενώ τόνισε και πάλι τη θλίψη του για τους θανάτους, κυρίως τον «αθώων παιδιών».