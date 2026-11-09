Μια κίνηση με ισχυρό συμβολικό πρόσημο σημάδεψε τη σημερινή ημέρα της αποστολής του Ποντίφικα στη Λατινική Αμερική.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των επαφών του στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επέλεξε να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με ανθρώπους που βίωσαν τραυματικές εμπειρίες στους κόλπους του εκκλησιαστικού μηχανισμού, επιδιώκοντας να στείλει μήνυμα συμπαράστασης και μηδενικής ανοχής.

Ειδικότερα ο Πάπας Λέων είχε κατ’ ιδίαν επαφή με πέντε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς ιερείς.

Ο Λέων, ο πρώτος αμερικανός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πραγματοποιεί περιοδεία σε τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λέων συναντά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς σε ταξίδι του στο εξωτερικό, καθώς στόχος του είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της εικόνας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που έχει πληγεί από τέτοια σκάνδαλα.

Η σημερινή συνάντηση διήρκεσε πάνω από μια ώρα, σύμφωνα με το Βατικανό. «Ο πάπας συνομίλησε ξεχωριστά με τον καθένα, ακούγοντας τις αφηγήσεις τους, τις επώδυνες προσωπικές ιστορίες τους και τις προτάσεις τους για ενίσχυση των οδών ίασης στους κόλπους της Εκκλησίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.