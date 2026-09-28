Την αταλάντευτη βούλησή του να βάλει οριστικό τέλος στα φαινόμενα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄. Ο Ποντίφικας προχώρησε σε αυτή τη δήλωση στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποίησε στη Λούρδη με επτά πρόσωπα που είχαν πέσει θύματα κακοποίησης από Γάλλους ιερείς, όπως γνωστοποίησε το Βατικανό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας «τους ευχαρίστησε για την οδυνηρή μαρτυρία τους και επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα διασφαλίσει πως το κακό που βίωσαν δεν θα επαναληφθεί σε άλλους».

Μετά το πέρας της συνάντησης, πέντε από τα θύματα παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, χαιρετίζοντας τη βαρύτητα που αποδίδει ο Πάπας στο ευαίσθητο και ακανθώδες αυτό ζήτημα, σημειώνοντας πως απέδειξε ότι το «αντιλαμβάνεται σε βάθος».

Το τετ-α-τετ διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε συνολικά περίπου δύο ώρες. Η διαδικασία περιελάμβανε κατ’ ιδίαν συναντήσεις διάρκειας 15 λεπτών του Πάπα με το κάθε θύμα ξεχωριστά, ενώ ακολούθησε ομαδική συζήτηση.

Όπως ανέφερε ο Ολιβιέ Μαρντί, συνιδρυτής της συλλογικότητας Voix Libérées de Touraine, ο Ποντίφικας καθ’ όλη τη διάρκεια ήταν «πολύ προσεκτικός» και τους «άκουγε με προσήλωση». Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ένα εκ των θυμάτων, ο Πάπας δεν δίστασε να αναγνωρίσει τον «συστημικό» χαρακτήρα αυτών των φαινομένων κακοποίησης.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση αυτή λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της τετραήμερης περιοδείας που πραγματοποιεί ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ σε τρεις γαλλικές πόλεις. Κύριος στόχος της επίσκεψής του είναι η προσπάθεια αποκατάστασης του τρωθέντος κύρους της Εκκλησίας, στον απόηχο των αποκαλύψεων του 2021 για τις κακοποιήσεις ανηλίκων από ιερείς, οι οποίες είχαν συγκλονίσει συθέμελα τη γαλλική κοινωνία.