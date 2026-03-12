Για δεκαετίες, το Ντουμπάι αποτελούσε τον απόλυτο προορισμό για τους ξένους πολίτες που αναζητούσαν εργασία, αφού ήταν ένας «αφορολόγητος παράδεισος», που προσέφερε πολυτελή ζωή και ασφάλεια. Αυτές τις μέρες, όμως, η εικόνα αυτή καταρρέει, σταδιακά και βασανιστικά, με κάθε επίθεση του Ιράν.

Το «χρυσό όνειρο» φαίνεται να δίνει τη θέση του σε έναν εφιάλτη, καθώς ο συνδυασμός των περιφερειακών συγκρούσεων, του δυσβάσταχτου κόστους ζωής και της αυστηρής καταστολής της ελευθερίας του λόγου, αναγκάζει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Εμιράτο οριστικά.

Από τις επιθέσεις του Ιράν έχουν πληγεί πολλοί ουρανοξύστες:

Βομβαρδισμοί και λογοκρισία

Η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει φέρει τον πόλεμο στην «πόρτα» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το Ντουμπάι έχει αποτελέσει – μέχρι στιγμής – τον στόχο των 2/3 των πυραύλων του Ιράν. Τρεις τεράστιες εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη το πρωί της Τετάρτης, 11 Μαρτίου, με το διεθνές αεροδρόμιο να υφίσταται ζημιές.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο drones χτύπησαν τον τερματικό σταθμό του, ενώ μια σειρά από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν όλες τις πτήσεις προς την περιοχή για εβδομάδες.

Ακόμη και το παγκοσμίου φήμης ξενοδοχείο Fairmont, στο Palm Jumeirah, χτυπήθηκε από το Ιράν, ενώ οι υπάλληλοι δυτικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των Standard Chartered και Citi, εκκένωσαν τα γραφεία τους εν μέσω απειλών από την Ισλαμική Δημοκρατία ότι θα ήταν οι επόμενοι στόχοι των βομβαρδισμών τους.

Βίντεο από την επίθεση στο αεροδρόμιο:

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει 1.700 βλήματα κατά του Ντουμπάι μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες. Το 90% έχει καταστραφεί από τα συστήματα αεράμυνας. Μέχρι στιγμής, έχουν σκοτωθεί τέσσερα άτομα και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες έχουν εγκαταλείψει την περιοχή.

Όμως, παρότι η αναχαίτιση πυραύλων πάνω από το «λαμπερό» Ντουμπάι προκάλεσε πανικό, η αντίδραση των Αρχών ήταν εκείνη που σόκαρε περισσότερο τη διεθνή κοινότητα.

Όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες μέρες και αναφέρει η Daily Mail στο εκτενές ρεπορτάζ της, οι Αρχές των Εμιράτων έχουν ξεκινήσει να ασκούν ποινικές διώξεις εναντίον ατόμων που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) βίντεο με πυραύλους ή εκρήξεις στην πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι, μάλιστα, κατηγορούνται για «διάδοση ψευδών ειδήσεων» και θεωρούνται «απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

Πολλοί ξένοι πολίτες δηλώνουν ότι φοβούνται πια ακόμα και να μιλήσουν σε φίλους τους για το τι βλέπουν, καθώς η παρακολούθηση από τις Αρχές είναι ασφυκτική.

Η «πληρωμένη» προπαγάνδα των influencers

Οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν κατηγορήσει 21 άτομα για «εγκλήματα στον κυβερνοχώρο» με αφορμή τη δημοσίευση βίντεο που δείχνουν πυραύλους και εκρήξεις. Ανάμεσά τους είναι και ένας Βρετανός, που κινηματογράφησε πυραύλους να περνάνε από πάνω του και διέγραψε το βίντεο όταν του ζητήθηκε.

Οι δημιουργοί περιεχομένου που δημοσιεύουν «ψεύτικες ειδήσεις» κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης δύο ετών και πρόστιμο 40.000 λιρών.

Πολλοί από τους influencers του Ντουμπάι έχουν δημοσιεύσει μια σειρά από αναρτήσεις που επαινούν την κυβέρνηση – εν μέσω ισχυρισμών ότι ορισμένοι πληρώνονται για να διαδίδουν «προπαγάνδα».

Δημιουργοί περιεχομένου με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους έχουν ανταποκριθεί στις ιρανικές επιθέσεις δημοσιεύοντας εικόνες του ηγέτη του Ντουμπάι, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, μαζί με τη φράση: «Ξέρω ποιος μας προστατεύει». Οι αναρτήσεις ξεκινούν με την ερώτηση «φοβάσαι;», πριν εμφανιστούν εικόνες του Αλ Μακτούμ να χαιρετά το πλήθος.

Πολλοί χρήστες των social media κατηγορούν τους influencers πως κάνουν προπαγάνδα υπέρ της κυβέρνησης των ΗΑΕ, κάτι που οι ίδιοι – φυσικά – διαψεύδουν.

Παρελθόν το… αφορολόγητο

Παράλληλα, η οικονομική πραγματικότητα έχει αλλάξει άρδην. Το Ντουμπάι δεν είναι πλέον η «εύκολη» επιλογή για πλουτισμό.

Οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί, με πολλούς εργαζόμενους να αναγκάζονται να διαθέτουν πάνω από το 50% του μισθού τους, προκειμένου να έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Την ίδια ώρα, παρόλο που ο φόρος εισοδήματος παραμένει μηδενικός, η εισαγωγή του ΦΠΑ και τα πανάκριβα δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία έχουν εξανεμίσει τις αποταμιεύσεις των οικογενειών.

«Ήρθαμε εδώ για να μαζέψουμε χρήματα και να ζήσουμε με ασφάλεια. Τώρα δεν έχουμε ούτε το ένα, ούτε το άλλο», δηλώνει ένας Βρετανός, που ετοιμάζεται να φύγει από το Ντουμπάι.

Στο Εμιράτο υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 240.000 Βρετανοί.

Η φράση «το Ντουμπάι τελείωσε» («Dubai is finished») ακούγεται όλο και συχνότερα στις κοινότητες των ξένων. Πολλοί επισημαίνουν ότι το Εμιράτο έχει χάσει την ψυχή του, μετατρέποντας τη ζωή σε μια συνεχή επίδειξη πλούτου που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην ποιότητα ζωής.

Η γεωπολιτική αστάθεια λειτούργησε ως ο τελικός καταλύτης. Με τους πυραύλους να πετούν πάνω από τους ουρανοξύστες και την αστυνομία να παραμονεύει για ένα «λάθος» post στο Instagram, η λάμψη του Ντουμπάι φαίνεται να ξεθωριάζει, ωθώντας τους ξένους κατοίκους του πίσω στην Ευρώπη ή τη Δύση, γενικότερα.