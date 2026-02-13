Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Καθώς το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό τοπίο μεταβάλλεται και η πολιτική αβεβαιότητα αυξάνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα είναι πιθανό να αναδειχθεί ως ένας ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για ξένους επενδυτές που επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν μακριά από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια, σύμφωνα με έναν βετεράνο επενδυτή από τη Σιγκαπούρη.

Η πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump για ένα πιο αδύναμο δολάριο, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αστάθεια στον χρυσό, το ασήμι και τα κρυπτονομίσματα, έχει οδηγήσει σε επανεκτίμηση των παραδοσιακών ασφαλών καταφυγίων, τοποθετώντας την Κίνα ως πιθανό νικητή σε αυτό το νέο περιβάλλον, δήλωσε την Τρίτη ο Wong Kok Hoi, ιδρυτής της APS Asset Management.

«Νομίζω ότι η Κίνα θα επωφεληθεί από την κερδοσκοπική φούσκα στα πολύτιμα μέταλλα και τα κρυπτονομίσματα, την αδυναμία του δολαρίου, αλλά ίσως και από τον παράγοντα Trump», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη ενός νέου κέντρου έρευνας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Κίνας, το οποίο συνιδρύθηκε από την APS και το China Europe International Business School (CEIBS).

Η εκτίμησή του έγινε σε μια εποχή που οι κινεζικές μετοχές θεωρούνται ολοένα και πιο ελκυστικές, με περαιτέρω ανοδικές δυνατότητες παρά τους κινδύνους όπως οι προκλήσεις στον τομέα των ακινήτων, οι αποπληθωριστικές πιέσεις και οι εμπορικές εντάσεις. Ξένα ιδρύματα όπως η BlackRock China και η Fidelity International υποστήριξαν πρόσφατα ότι, κατά τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, τα παγκόσμια χαρτοφυλάκια είναι πιθανό να μειώσουν σταθερά την εξάρτησή τους από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια. Αναμένουν μια σταδιακή στροφή προς μεγαλύτερη διαφοροποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκαμψη της αγοράς της Κίνας και στα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα, όπως οι ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού και η ισχυρή ικανότητα καινοτομίας.

«Πολλοί από αυτούς τους παγκόσμιους επενδυτές θέλουν να διαφοροποιηθούν μακριά από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια», δήλωσε ο Wong, προσθέτοντας ότι ένα αυξανόμενο μερίδιο κεφαλαίου είναι πιθανό να μετατραπεί σε περιουσιακά στοιχεία σε γιουάν.

Σημείωσε ότι η επιφυλακτικότητα έχει τροφοδοτηθεί από τους επιθετικούς δασμούς του Trump και την υποστήριξη για ένα ασθενέστερο δολάριο, καθώς και από το πρωτοφανές πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ουάσιγκτον στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, το κινεζικό νόμισμα έχει σταθερά ανατιμηθεί και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, ενώ οι αποτιμήσεις των μετοχών παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά τους και άλλες παγκόσμιες αγορές, ανέφερε ο Wong.

«Οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών, της τεχνητής νοημοσύνης, των drones και των τηλεπικοινωνιών, πιθανότατα θα καταταχθούν μεταξύ των πιο υποσχόμενων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτές οι «βιομηχανίες του αύριο» θα μπορούσαν να συγκρουστούν με ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και να πυροδοτήσουν γεωπολιτικούς κινδύνους – μια αυξανόμενη ανησυχία για τους επενδυτές, καθώς οι τιμές των μετοχών μπορεί να καταρρεύσουν μετά από μια πιθανή ένταξή τους στη μαύρη λίστα.

«Στα νεότερα μου χρόνια, στις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ο γεωπολιτικός κίνδυνος δεν ήταν ποτέ ένας παράγοντας που έπρεπε να ληφθεί υπόψη, αλλά σήμερα είναι ο νούμερο ένα επενδυτικός κίνδυνος», συμπλήρωσε ο Wong. «Ακόμα κι έτσι, η τεράστια εγχώρια αγορά της Κίνας παρέχει ένα ισχυρό μαξιλάρι, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν μειώσει το τεχνολογικό χάσμα με τις ΗΠΑ σε κρίσιμους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα τσιπ, μειώνοντας τις προηγούμενες εξαρτήσεις, πρόσθεσε.

Ο Zhu Tian Ζου, εξέχων οικονομολόγος και αντιπρόεδρος της CEIBS, δήλωσε ότι η συζήτηση για τους κινδύνους είναι «κάπως υπερβολική», καθώς πολλοί ξένοι επενδυτές δεν έχουν βαθιά κατανόηση της Κίνας. «Φυσικά, θα υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά είμαι βέβαιος ότι η απόδοση θα είναι αρκετά καλή για να αντισταθμίσει τους κινδύνους», είπε στην ίδια εκδήλωση.

Πηγή: South China Morning Post