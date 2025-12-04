Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ουκρανικό μέσο TCH δείχνει μια νεαρή γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η «κρυφή κόρη» του Βλαντίμιρ Πούτιν, να δέχεται έντονη λεκτική επίθεση από Ουκρανό δημοσιογράφο σε δρόμο του Παρισιού.

Στο οπτικό υλικό, ο άνδρας κατηγορεί ευθέως την Ελιζαβέτα Κριβονόγκιτς ότι ο πατέρας της «σκότωσε τον αδελφό» του στον πόλεμο της Ουκρανίας και απαιτεί να τοποθετηθεί δημόσια για τις πολιτικές του Κρεμλίνου.

«Πώς ζεις καν στην Ευρώπη; Σε αυτή τη μισητή, καταραμένη Ευρώπη, αυτή τη “Γκέι-ρώπη”; Πείτε κάτι τουλάχιστον. Υποστηρίζετε τις πολιτικές του;», τη ρωτά σε έντονο ύφος.

Η ίδια αποφεύγει κάθε πολιτικό σχόλιο και περιορίζεται να του ζητά επανειλημμένα να σταματήσει να τη βιντεοσκοπεί, δηλώνοντας ότι δεν συναινεί στη λήψη εικόνας της.

Ποια είναι η φερόμενη ως μυστική κόρη του Ρώσου προέδρου

Η 22χρονη Κριβονόγκιτς, γνωστή επίσης με τα ονόματα Λουίζα Ροζόβα και πλέον Ελιζαβέτα Ρουντνόβα, φέρεται να ζει στο Παρίσι σε καθεστώς αυτοεξορίας. Εδώ και χρόνια, διεθνή μέσα ενημέρωσης τη συνδέουν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως πιθανό παιδί του από τη σχέση του με τη Σβετλάνα Κριβονόγκιτς.

Η μητέρα της, σύμφωνα με δημοσιεύματα, από πρώην καθαρίστρια βρέθηκε να κατέχει μερίδιο στην υπό κυρώσεις Τράπεζα Rossiya, ενώ απέκτησε ακίνητη περιουσία που φέρεται να ξεπερνά σε αξία τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, είναι ιδιοκτήτρια του νυχτερινού κέντρου Leningrad Centre στην Αγία Πετρούπολη, γνωστού για τα ερωτικά του σόου και τις θεατρικές του παραστάσεις.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να εργάζεται σήμερα σε δύο αντιπολεμικές γκαλερί τέχνης στο Παρίσι, ενώ κατά καιρούς, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, έχει αφήσει υπαινιγμούς ότι διαφωνεί με την πολιτική του Ρώσου προέδρου.

Από τη χλιδή των social media στην εξαφάνιση

Η Κριβονόγκιτς είχε μεγαλώσει σε περιβάλλον ακραίας πολυτέλειας και μέχρι το 2021 επιδείκνυε τη ζωή της μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, την ώρα που μεγάλο μέρος του ρωσικού πληθυσμού βίωνε τις συνέπειες της φτώχειας και της πανδημίας. Λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, εξαφανίστηκε αιφνιδιαστικά από τα κοινωνικά δίκτυα.

Η ουκρανική τηλεόραση αποκάλυψε αργότερα ότι ζει στο Παρίσι χρησιμοποιώντας διαβατήριο με το επώνυμο Ρουντνόβα, χωρίς το πατρώνυμο «Βλαντιμίροβνα», το οποίο, εάν υπήρχε, θα υποδήλωνε ότι ο πατέρας της ονομάζεται Βλαντιμίρ. Το νέο της επώνυμο εκτιμάται ότι σχετίζεται με τον Όλεγκ Ρούντνοφ, στενό φίλο και παλαιό συνεργάτη του Πούτιν.

Η επίσημη στάση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο αρνείται διαχρονικά να σχολιάσει την ταυτότητα της Ελιζαβέτα Κριβονόγκιτς. Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «δεν γνωρίζει τίποτα» για την υπόθεση, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνωρίζει επισήμως μόνο δύο κόρες από τον γάμο του με τη Λιουντμίλα Αλεξάντροβνα.

