Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

«Σαν κεραυνός έπεσε στα κεφάλια μας» η επίθεση στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη συνοικία Ντουέιλα, αναφέρει στη «Ζούγκλα» ο Πατήρ Δημήτριος Σάρβακ, από την ελληνορθόδοξη αρχιεπισκοπή της Δαμασκού. «Χτυπήθηκε όχι μόνον η εκκλησία αλλά και η καρδιά μας» μας λέει ο ελληνορθόδοξος ιερέας, τονίζοντας όμως ότι οι 800.000 Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Συρίας κρατούν την πίστη τους και ελπίζουν στο καλύτερο.

«Οι 22 μάρτυρες που έπεσαν, εντάσσονται πλέον στον μακρύ κατάλογο των μαρτύρων της Εκκλησίας της Αντιοχείας, τους οποίους γιορτάζαμε την Κυριακή που έγινε η επίθεση», αναφέρει ο Πατήρ Δημήτριος. Μας πληροφορεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα νοσοκομεία δεκάδες ακόμα τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνορθόδοξη κοινότητα της Συρίας μέχρι προχθές ήταν αισιόδοξη πως ξημερώνουν καλύτερες μέρες. Η άρση του οικονομικού εμπάργκο από τη Δύση, οι επιστροφή πολλών μελών της κοινότητας που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, έδιναν το έναυσμα να ελπίζουν πως τα δεινά πέρασαν.

Χωρίς να έχει εμπλακεί με τη μία ή την άλλη πλευρά κατά τον πολυετή εμφύλιο που αιματοκύλησε τη χώρα, η ντόπια ελληνορθόδοξη κοινότητα δίνει εδώ και χρόνια ένα παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης, μέσα σε ένα περιβάλλον με έντονες πολιτικές, θρησκεύτικες και εθνοτικές αντιθέσεις. Έτσι, κανείς δεν περίμενε ότι θα γινόταν στόχος κάποιας επίθεσης.

Παρ΄ όλα αυτά, «εμείς οι Χριστιανοί πάντα έχουμε ελπίδα. Έχουμε ελπίδα ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στον κόσμο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση και μετά ό,τι πει ο Θεός. Με την πίστη μας και τη δύναμη του Θεού και του σταυρού μας, νομίζουμε ότι το τέλος θα είναι καλό», αναφέρει ο Πατήρ Δημήτριος.

Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως συνέλαβαν άτομα «που εμπλέκονται» στην επίθεση αυτοκτονίας εναντίον μιας ελληνορθόδοξης εκκλησίας στη Δαμασκό, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να συλλάβουν πολλούς εγκληματίες που εμπλέκονται στην επίθεση εναντίον της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία», κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης κοντά στη Δαμασκό, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο Telegram.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Άνας Χατάμπ, η επιχείρηση διεξήχθη εναντίον «τοποθεσιών πυρήνων της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος».

Άλλα μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Συρίας επικρίνουν την στάση της ελληνικής κυβέρνησης, θεωρώντας ότι τους εγκατέλειψε όταν την είχαν ανάγκη περισσότερο από ποτέ.

Σε ανάρτηση του υπουργού Αμύνης Νίκου Δένδια, με την οποία καταδικάζει την επίθεση των τζιχαντιστών στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία, ο ελληνορθόδοξος Σύρος Samer Sleaby αναφέρει:

«Μας γυρίσατε την πλάτη — στην Ελληνορθόδοξη Χριστιανική κοινότητα της Συρίας. Όταν σας είχαμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ, μείνατε σιωπηλοί. Μας είδατε να εκδιωκόμαστε, να δεχόμαστε επιθέσεις, να εξαφανιζόμαστε — και δεν είπατε λέξη. Μην προσποιείστε τώρα ότι σας νοιάζει.

Η συμπόνια σας ήρθε πολύ αργά και ακούγεται ψεύτικη. Αξίζαμε τη φωνή σας όταν είχε σημασία.

Σας παρακαλούμε, γλυτώστε μας από αυτήν την υποκρισία».

Χθες το βράδυ, μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Λαττάκειας, διαδήλωσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Μάρτυρες της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας. «Υψώστε τις φωνές σας, ο Χριστιανός δεν φοβάται τον θάνατο», ήταν το κυρίαρχο σύνθημα.

“Raise Your Voices, The Christian Does Not Fear Death” Lattakia, Syria in solidarity with the Martyrs of the Suicide bombing pic.twitter.com/chsoW5To2P

— Rūm ☦︎ن (@Antiochian_Rum) June 23, 2025