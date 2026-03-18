Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ότι ο υπουργός Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, σκοτώθηκε, μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται επίσης ο Αλί Λαριτζανί και ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, καθώς και μέλη των οικογενειών τους και συνεργάτες τους.

«Η δειλή δολοφονία των αγαπημένων μου συναδέλφων Εσμαΐλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζανί και Αζίζ Νασιρζαντέχ, καθώς και ορισμένων μελών των οικογενειών τους και της συνοδευτικής τους ομάδας, μας έχει βυθίσει σε βαθύ πένθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον υπέροχο λαό του Ιράν για το μαρτύριο δύο μελών του υπουργικού συμβουλίου, του γραμματέα της Σούρα, καθώς και των στρατιωτικών διοικητών και των διοικητών της Μπασίτζ. Είμαι βέβαιος ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν στην ανάρτησή του.