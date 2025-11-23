Ινδικό μαχητικό τύπου «Tejas» έπεσε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) στο Dubai Airshow.

O πιλότος δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτόματης εκτίναξης.

Το αεροπλάνο φάνηκε να χάνει τον έλεγχο, ενώ εκτελούσε ελιγμούς και να πέφτει κατακόρυφα προς το έδαφος λίγο πριν συντριβεί εντός του αεροδρομίου.

Δείτε την σφοδρή πτώση:

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο πιλότος του μαχητικού, Ναμάνς Σιάλ να χαιρετά έναν συνάδελφο του λίγο πριν την τραγική πτώση.

Στην ανάρτηση έγραψαν «Πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή – Καλό ταξίδι».

Δείτε το βίντεο: