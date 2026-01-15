Ιστορίες με κλέφτες που υπέπεσαν σε λάθη και οδηγήθηκαν εύκολα ή δύσκολα στα χέρια των Αρχών έχουν δημοσιευτεί πολλές. Ένας κλέφτης όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο, έκανε κάτι που θα τον οδηγούσε 100% στα χέρια της Αστυνομίας.

Έβγαζε τη φάτσα του φόρα παρτίδα πριν και μετά από τις κλοπές

Ο μασκοφόρος κλέφτης Hamza Ghafoor βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του, καθώς προετοιμαζόταν για τις διαρρήξεις που είχε σκοπό να διαπράξει. Σε αυτά τα βίντεο φαινόταν να οδηγεί πολυτελή αυτοκίνητα και να επιδεικνύει χούφτες μετρητών.

Ο 22χρονος, από το Μπράντφορντ του Δυτικού Γιορκσάιρ, ήταν ένας από τους έξι που φυλακίστηκαν για τις οργανωμένες διαρρήξεις που είχαν ως στόχο ακριβά αυτοκίνητα σε διάστημα δύο μηνών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail.

Τα βίντεο έγιναν τα αποδεικτικά εργαλεία για τη σύλληψή του

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λένε ότι τα βίντεο έγιναν «βασικά αποδεικτικά στοιχεία» για τη σύλληψη του ίδιου και των συνεργών του. Η συμμορία πραγματοποίησε μια σειρά διαρρήξεων υψηλής αξίας μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2023, αφού ταξίδεψε από το Μπράντφορντ στο Λάνκασιρ για να διαπράξει τα εγκλήματα.

Μεταξύ άλλων, έκλεψαν οχήματα που συχνά τα οδηγούσαν όλοι μαζί, με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, προκαλώντας μάλιστα και ατυχήματα. Στόχος τους ήταν ακριβά αυτοκίνητα. Σε ένα μάλιστα περιστατικό, έγιναν αντιληπτοί από τις Αρχές, ακολούθησε καταδίωξη και εγκατέλειψαν το όχημα, αφού πρώτα αφαίρεσαν το ηχοσύστημά του, το οποίο άξιζε περίπου 2.500 λίρες.

Δείτε το βίντεο

Με πληροφορίες από Daily Mail