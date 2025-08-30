Άνδρας στο US Open άρπαξε από τα χέρια ενός παιδιού το καπέλο που του έδωσε ως αναμνηστικό ο Καμίλ Μάιχζακ, μετά τη νίκη του με 3-2 σετ επί του Κάρεν Κατσάνοφ.

Το τοποθέτησε στην τσάντα του και στη συνέχεια άρχισε να βγάζει selfies με τη σύντροφό του.

Παράλληλα, το παιδί προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή του Μάιχρζακ για να του εξηγήσει τι συνέβη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το βίντεο της σκηνής όμως, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έγινε γρήγορα viral και έφτασε μέχρι τον ίδιο τον τενίστα, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τη δύναμη των social media, κατάφερε να εντοπίσει το παιδί και του έδωσε ένα άλλο καπέλο.

Ο άνδρας που βούτηξε το καπέλο από το παιδί μαθεύτηκε ότι λέγεται Πιότρ Στσέρεκ, και είναι διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης μιας πολωνικής εταιρείας με την επωνυμία Drogbruk.