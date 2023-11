Ο Πιρς Μόργκαν μέσω της εκπομπής του αποκάλυψε τα ονόματα των μελών της βασιλικής οικογένειας που εκφράστηκαν με ρατσιστικά σχόλια για το χρώμα του δέρματος του γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, Άρτσι.

Σύμφωνα με τον Πιρς Μόργκαν, τα εν λόγω πρόσωπα είναι ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η πριγκίπισσα Κέιτ Μίντλετον, σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, του μεγαλύτερου αδελφού του πρίγκιπα Χάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

“If Dutch people walking into a book shop can see these names then you, the British people are entitled to know, too.”

Piers Morgan decides to name the two members of the Royal Family accused of racism in pulled copies of Omid Scobie’s book 👇@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/CkmMRLYaKO

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 29, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ