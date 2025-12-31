Το νέο έτος υποδέχεται σταδιακά ο πλανήτης. Η πρώτη αλλαγή του χρόνου ξεκίνησε από τον Ειρηνικό.

Πόλεις σε όλο τον κόσμο να διοργανώνουν εντυπωσιακές γιορτές με πυροτεχνήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Η Δημοκρατία του Κιριμπάτι, το γνωστό ως και «Νησί των Χριστουγέννων» υποδέχθηκε πρώτο την Πρωτοχρονιά.

Το απομακρυσμένο νησιωτικό έθνος του Ειρηνικού μπήκε στο νέο έτος (στις 12 μ.μ ώρα Ελλάδος) ενώ ακοκολούθησαν οι γείτονές της, Σαμόα και Τόνγκα.

Στη συνέχεια το 2026 μπήκε στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία.

Παράλληλα εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκιο, η Σεούλ και η Σιγκαπούρη, όπου έχουν προγραμματιστεί συναυλίες και πολλά event.

To 2026 έρχεται φυσικά και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη, με τις κεντρικές πλατείες να είναι φωτισμένες.

Στη συνέχεια, το νέο έτος μπαίνει στην Αφρική και την Αμερική, όπου πόλεις όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες ετοιμάζουν μεγάλες συναυλίες με πυροτεχνήματα και εορταστικές εκδηλώσεις.