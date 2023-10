Σε οριακή κατάσταση έχει φτάσει η ένοπλη σύγκρουση στη Γάζα, με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι να απευθύνει σήμερα, Σάββατο, μια «επείγουσα έκκληση» προς τους πολίτες της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας να μετακινηθούν «άμεσα» νότια.

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Χαγκάρι δήλωσε ότι οι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν «λήξουν οι εχθροπραξίες».

Μάλιστα, προσέθεσε ότι η Χαμάς θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο τοποθετώντας όπλα σε περιοχές αμάχων και ότι το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει τις βάναυσες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, θέτοντας στο στόχαστρο σήραγγες και άλλες υποδομές της Χαμάς καθώς και ηγέτες του ισλαμιστικού κινήματος», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

«Επιτεθήκαμε πάνω από το έδαφος και κάτω από το έδαφος, επιτεθήκαμε στους τρομοκρατικούς πράκτορες όλων των βαθμίδων, παντού», ανέφερε σε μήνυμα-βίντεο. «Οι οδηγίες για τις δυνάμεις είναι σαφείς: η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας διαταγής».

