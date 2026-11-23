Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι έπληξε και βύθισε το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Merkury» ανοιχτά της Λιβύης, καθώς και ένα ακόμη εμπορικό πλοίο με επτά θαλάσσια drones.

Τα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τόσο από το πολεμικό όσο και από το εμπορικό ρωσικό πλοίο να δέχονται επίθεση ανοιχτά της Βεγγάζης από τον στρατό της Ουκρανίας είναι σοκαριστικά. Το συγκεκριμένο περιστατικό σηματοδοτεί μια σημαντική γεωγραφική εξάπλωση του πολέμου, φέρνοντας τις εχθροπραξίες κυριολεκτικά στη «γειτονιά» μας. Η μεταφορά των επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο καταρρίπτει την ψευδαίσθηση ότι η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση παραμένει ένα περιορισμένο ζήτημα της Ανατολικής Ευρώπης.

Βίντεο από την επίθεση στο «Merkury» – Διακρίνεται καθαρά η έκρηξη η οποία προκλήθηκε:

Η σφοδρότητα με την οποία ναυτικό drone χτύπησε έπειτα από 12 ώρες το φορτηγό πλοίο της Ρωσίας «MV ANGARA»:

«Μια υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας. Ευχαριστώ τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Αμυντικές μας Δυνάμεις που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Έλαβα λεπτομερείς ενημερώσεις για τα στάδια της επιχείρησης χθες και σήμερα – οι στόχοι που θέσαμε επετεύχθησαν», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Συνέχισε λέγοντας πως «όλα αυτά έλαβαν χώρα στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Οι μαχητές μας ανέπτυξαν επτά ναυτικά drones ουκρανικής κατασκευής. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να αποκρούσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε. Πρόκειται για ένα από τα νεότερα πλοία τους, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας. Ένα μαχητικό ελικόπτερο Ka-27 καταστράφηκε επίσης μαζί με την κορβέτα. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου MV ANGARA, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: ο στόχος επλήγη».

Το βίντεο από την πρωτοφανή επίθεση στο ρωσικό πολεμικό το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε:

Τέλος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε κλείνοντας ότι «συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας στα καθορισμένα ύδατα. Απαντάμε στη ρωσική επιθετικότητα. Αναπτύσσουμε ουκρανικά όπλα. Δόξα στην Ουκρανία!».

Η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

Βίντεο με τη στιγμή που θαλάσσιο drone χτυπά το εμπορικό πλοίο με το οποίο οι Ρώσοι μετέφεραν όπλα:

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ένα ρωσικό μαχητικό ελικόπτερο Ka-27 καταστράφηκε μαζί με την κορβέτα.

Το χρονικό των σφοδρών επιθέσεων με τα ναυτικά drones

Οι δύο ουκρανικές επιθέσεις στα πλοία της Ρωσίας ανοιχτά της Λιβύης σημειώθηκαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Ναυτικά drones χτύπησαν αρχικά την ρωσική κορβέτα «Merkury», η οποία μάλιστα βυθίστηκε και έπειτα από 12 μόλις ώρες έπληξαν και το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου MV ANGARA, το οποίο η Ρωσία χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Τα θαλάσσια drones που έριξε ο ουκρανικός στρατός ήταν συνολικά επτά.

Οι Αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ότι ρωσικό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης μέσα στο λιμάνι της Βεγγάζης, χωρίς να διευκρινίσουν τη σημαία του.

Λίγο αργότερα, το υπουργείο Υγείας και οι Αρχές στην ανατολική Λιβύη ανέφεραν ότι και δεύτερο πλοίο, εμπορικό, «στοχοποιήθηκε από ναυτικά drones φορτωμένα εκρηκτικά στα ανοικτά της Βεγγάζης».

Η Ουκρανία, που βομβαρδίζεται καθημερινά από τη Ρωσία τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια, κλιμακώνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας εναντίον πόρων της Μόσχας, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, διότι όπως επιχειρηματολογεί το Κίεβο χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Ωστόσο τώρα η παγκόσμια κοινότητα ήρθε αντιμέτωπη με ένα διαφορετικό θέαμα μακριά από τα εδάφη της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης υπογράμμισε πως «δεν είναι μέρος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη σύρραξη εκτός λιβυκών συνόρων.

Για τη δεύτερη επίθεση, το υπουργείο Υγείας ανέφερε πως όλα τα μέλη του πληρώματος του εμπορικού πλοίου που τραυματίστηκαν δέχθηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσοι είναι οι τραυματίες ναυτικοί.

Ο ΟΗΕ καταγγέλλει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων, ζητεί ανεξάρτητη έρευνα

Η αποστολή υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL στα γαλλικά, UNSMIL στα αγγλικά) κατήγγειλε τις επιθέσεις που έβαλαν χθες Κυριακή στο στόχαστρο δυο πλοία, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένα ρωσικό, στο λιμάνι και σε ύδατα ανοικτά της Βεγγάζης, αξιώνοντας να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα και να γίνει σεβαστή η λιβυκή εθνική κυριαρχία.