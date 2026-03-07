Ιδιαίτερα υψηλό εκτιμάται το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η καθημερινή δαπάνη μπορεί να ξεπερνά τα 890 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντανακλά την τεράστια οικονομική επιβάρυνση μιας σύγχρονης σύγκρουσης.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το τελικό κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης, είναι δύσκολο να υπολογιστεί όσο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εξαρτάται από την ένταση των επιχειρήσεων, τη διάρκειά τους αλλά και τις εξελίξεις στο πεδίο.

Παράλληλα, τονίζουν ότι οι πολεμικές δαπάνες επηρεάζουν σημαντικά τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, καθώς πρόκειται για πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε κοινωνικές ή οικονομικές πολιτικές, στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών ερευνητικών κέντρων, το συνολικό ημερήσιο κόστος προκύπτει από μια σειρά λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με την ανάπτυξη δυνάμεων, την υποστήριξη επιχειρήσεων και τη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι το κόστος μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μειωθεί, εάν περιοριστεί η ένταση των επιχειρήσεων ή αλλάξει η φύση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν η σύγκρουση παραταθεί ή κλιμακωθεί, το οικονομικό βάρος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πόλεμος στο Ιράκ, ο οποίος, σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις οικονομολόγων και ερευνητικών οργανισμών, κόστισε τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν τρία τρισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος χρόνου.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το τελικό οικονομικό αποτύπωμα μιας σύγκρουσης, καθορίζεται κυρίως από τη διάρκειά της και την ένταση των επιχειρήσεων, γεγονός που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε ακριβή πρόβλεψη για το συνολικό κόστος.

Πηγή: Cyprus Times