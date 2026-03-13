Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αρχίζει να δημιουργεί σοβαρές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβαρύνει τους καταναλωτές και εντείνει τις ανησυχίες για ύφεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση ήταν επιτυχής, υποστηρίζοντας ότι «κερδίσαμε – μέσα στην πρώτη ώρα όλα είχαν τελειώσει». Ωστόσο, η κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένει ασταθής, καθώς τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι κλειστά, διακόπτοντας τη μεταφορά μεγάλου μέρους του πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

 


Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 200 δολάρια, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών μεταφέρεται περισσότερο από το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

 

 

Σύμφωνα με αναλυτές, το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια της σύγκρουσης και το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Αν οι εχθροπραξίες λήξουν σύντομα και υπάρξει σταθερότητα, οι τιμές της ενέργειας ενδέχεται να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.Ωστόσο, σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί για εβδομάδες ή μήνες, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν για σοβαρότερες συνέπειες, όπως αύξηση του πληθωρισμού, επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και πιθανότητα ύφεσης.

Έκθεση του International Energy Agency κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου στην ιστορία. Παρότι οι ΗΠΑ είναι σήμερα λιγότερο εξαρτημένες από εισαγόμενο πετρέλαιο σε σχέση με τη δεκαετία του 1970, μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών θα μπορούσε να επηρεάσει έντονα την οικονομία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει κοντά ή πάνω από τα 140 δολάρια το βαρέλι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ύφεσης. Ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να οδηγήσει σε βαθύτερη οικονομική κρίση.

Η εξέλιξη της σύγκρουσης και η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στον Περσικό Κόλπο αναμένεται να καθορίσουν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας τους επόμενους μήνες.

