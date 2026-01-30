Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) συγκάλεσε σήμερα το Συμβούλιο των κυβερνητών, έπειτα από αίτημα αρκετών χωρών μελών που εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση με τα πυρηνικά στην Ουκρανία, μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της χώρας.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή στον κόσμο για την πυρηνική ασφάλεια», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, κατά την έναρξη της συνεδρίασης στη Βιέννη.

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας, Γιούρι Βιτρένκο, τόνισε ότι «είναι πλέον καιρός» το Συμβούλιο να επιληφθεί της κατάστασης και αναμένει ισχυρά δείγματα υποστήριξης από τα κράτη μέλη.

Δεκατρείς χώρες, υπό την Ολλανδία, ζήτησαν με επιστολή στο Συμβούλιο να συνεδριάσει «υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και των επιπλοκών τους στην πυρηνική ασφάλεια». Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ολλανδίας, Πέτερ Πότμαν, υπογράμμισε την «αυξανόμενη ανησυχία για τη σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα των κινδύνων».

Η αποστολή εμπειρογνωμόνων του ΔΟΑΕ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες σε κρίσιμους ηλεκτρικούς υποσταθμούς και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στην Ουκρανία και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα. Στόχος της είναι η αξιολόγηση της κατάστασης σε δέκα υποσταθμούς «κριτικούς για την πυρηνική ασφάλεια», όπως εξήγησε ο Γκρόσι.

Η Ρωσία, μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου της στη Βιέννη, Μιχαήλ Ουλιάνοφ, επέκρινε τη συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι «υποκινήθηκε για πολιτικούς λόγους και χωρίς πραγματική ανάγκη».