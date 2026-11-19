O πόλεμος στο Ιράν στοίχισε περισσότερα από 48 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ από τα πρώτα πλήγματα τον Φεβρουάριο, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου.

«Τη 13η Νοεμβρίου, αυτό το ποσό ανερχόταν σε 48,3 δισεκατομμύρια δολάρια», είπε ο Άρθουρ Μίλερ, αναπληρωτής οικονομικός ελεγκτής του Πενταγώνου, ενώπιον μελών του Κογκρέσου.

Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει μια αύξηση περίπου 26% σε σύγκριση με μια προηγούμενη εκτίμηση του Γραφείου του Κογκρέσου για τον Προϋπολογισμό (CBO), που υπολόγιζε το κόστος του πολέμου στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια την 1η Αυγούστου.

«Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα πολεμοφόδια, τα κόστη αντικατάστασης των εξοπλισμών και τις επιχειρησιακές δαπάνες», διευκρίνισε ο Άρθουρ Μίλερ, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης ενώπιον κοινοβουλευτικών με επίκεντρο τον διορισμό του στη θέση του αναπληρωτή γραμματέα του Ναυτικού, επιφορτισμένου με την οικονομική διαχείριση.

Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τις ζημίες που υπέστησαν οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, ορισμένες εκ των οποίων επλήγησαν σφόδρα από επιθέσεις με ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους και δεν λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.