Γιόσι Βέρτερ

HAARETZ – 13 Οκτωβρίου 2025

Η σταυροφορία του Νετανιάχου για να ξαναγράψει την ιστορία θα παρουσιαστεί στην Κνεσέτ τη Δευτέρα (13/10) κατά τη διάρκεια μιας εορταστικής συνάντησης με τον Τραμπ. Ο πρωθυπουργός θα ισχυριστεί ότι άντεξε ηρωικά τις πιέσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό, αλλά η πίεση των ΗΠΑ δεν του άφησε άλλη επιλογή από το να παραδεχτεί.

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, 20 ζωντανοί όμηροι θα βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Ισραήλ μετά από 737 αφόρητες ημέρες αιχμαλωσίας από τη Χαμάς. Ο ιδιωτικός εφιάλτης των ίδιων και των οικογενειών τους θα τελειώσει. Ο εθνικός εφιάλτης θα τελειώσει επίσης. Εκατομμύρια άνθρωποι, η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού που υποστήριξε τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα τους, συμπεριλαμβανομένων περίπου των μισών ψηφοφόρων του συνασπισμού του Νετανιάχου, θα μπορέσουν να ανασάνουν με ανακούφιση.

Δεν έλειψαν οι ευκαιρίες τον περασμένο χρόνο. Όλες τορπιλίστηκαν, κυρίως από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η βάση του ήταν μέλη των ακροδεξιών φασιστικών-καχανιστικών κομμάτων, τα περισσότερα από τα οποία δήλωσαν ρητά ότι οι ζωές των ομήρων ήταν λιγότερο σημαντικές από τη συνέχιση του πολέμου. Οι απειλές για διάλυση της κυβέρνησης ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Σήμερα, είναι σαφές ότι επρόκειτο για άσκοπες φλυαρίες. Τα μέσα ενημέρωσης έπεσαν επίσης σε αυτή την παγίδα.

Η Χαμάς έχει ξανασταθεί στα πόδια της, η Παλαιστινιακή Αρχή οργανώνεται ήδη για να συμμετάσχει στη διοίκηση της Γάζας, ένα παλαιστινιακό κράτος είναι στα σκαριά, δεν υπάρχει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, καμία επανεγκατάσταση της Γάζας και οι ακροδεξιοί υπουργοί Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δεν έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία, παρά τις σχετικές απειλές τους.

Το ερώτημα αν ο Νετανιάχου φοβόταν πραγματικά ότι μια συμφωνία θα ανέτρεπε την κυβέρνησή του ή αν απλώς προσποιούνταν και τη χρησιμοποίησε ως δικαιολογία για αδράνεια, παραμένει ανοιχτό. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι κατά τη διάρκεια των δύο χειρότερων ετών στην ιστορία του έθνους, δεν ξεκίνησε τίποτα, δεν πρότεινε κανένα σχέδιο, δεν προσέγγισε τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για να τις αξιοποιήσει για την «επόμενη μέρα». Ήταν παθητικός και κακόβουλος.

Το μόνο που έχουμε ακούσει από αυτόν είναι όχι, όχι, όχι. Το πιο κοντινό πράγμα στην προθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο ήταν η συνεχής του επωδός: «Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν όλοι οι όμηροι επιστρέψουν στα σπίτια τους και η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της». Έτσι, ο πόλεμος συνεχιζόταν και συνεχίζονταν, και αν δεν είχε πέσει το νόμισμα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την απερίσκεπτη επίθεση του Νετανιάχου σε κορυφαία στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα, το Ισραήλ θα εξακολουθούσε να αιμορραγεί στη Γάζα και οι όμηροι να βασανίζονται στις σήραγγες.

Η «μάχη για την αφήγηση» θα ξεκινήσει στην Κνεσέτ τη Δευτέρα 13/10 σε μια συζήτηση παρουσία του Αμερικανού προέδρου. Κανείς εκεί δεν θα αποδοκιμάσει τον Νετανιάχου όταν μιλήσει. Ο πρωθυπουργός θα επικαλεστεί ψεύτικους τίτλους, θα πει πώς άντεξε ηρωικά στις πιέσεις «από το εσωτερικό και το εξωτερικό» και άλλα συναφή.

Μπαίνουμε σε εκλογική χρονιά και ένα πράγμα δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς στο Λικούντ: ότι ξέρουν πάντα πώς να εντοπίζουν μια καλή προεκλογική εκστρατεία. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μόνο πράγμα που ξέρουν πώς να κάνουν. Να κυβερνήσουν τη χώρα; Να προστατεύσουν την ασφάλεια του λαού; Να θέσουν την απελευθέρωση των ομήρων ως προτεραιότητα; Λιγότερο. Τη στιγμή που ακούστηκαν οι αυθόρμητες αποδοκιμασίες στην Πλατεία Ομήρων, η μηχανή του Μπίμπι τέθηκε σε υπερλειτουργία.

Ξαφνικά, όλα επισκιάστηκαν: η συνωμοσία, η αποτυχία και η σφαγή, η ενίσχυση της Χαμάς, ο γελοιοποίηση της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet και των προειδοποιήσεων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών πριν από τις 7 Οκτωβρίου, η εγκατάλειψη, ο τορπιλισμός των συμφωνιών των ομήρων, η επιδίωξη ενός άσκοπου πολέμου, η υποκίνηση εναντίον των οικογενειών των ομήρων. Τι είναι αυτό σε σύγκριση με το τρομερό έγκλημα που διέπραξαν οι ισραηλινές μάζες στην Πλατεία Ομήρων το βράδυ του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου;

Όχι μόνο αποδοκίμασαν τον Νετανιάχου, αλλά χειροκρότησαν και όταν αναφέρθηκε το όνομα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τους άλλους μεσολαβητές. Η δεξιά εξοργίστηκε. Δυσάρεστο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα: ο άνθρωπος που μας εγκατέλειψε στις 7 Οκτωβρίου αξίζει την περιφρόνηση όλου του κόσμου. Και είναι αξιέπαινοι όσοι συμμετείχαν στις συνομιλίες που τερμάτισαν την εγκατάλειψη και τον πόλεμο των ανόητων που έφερε την καταστροφή σε δύο λαούς.

Υπουργοί που υποστήριξαν το δικαστικό πραξικόπημα και το αίμα της σφαγής είναι στα κεφάλια τους, έδωσαν στα «γεράκια» ένα μάθημα καλοσύνης και συμπεριφοράς. Υποκινήθηκαν από δύο είδη ανταποκριτών: εκείνους που είναι συνειδητά χειριστικοί και τους δουλοπρεπείς που θέλουν να τα έχουν καλά με όλες τις πλευρές. Και μετά υπάρχει ο βουλευτής Μπένι Γκαντς, που επέπληξε όσους πήγαιναν στην πλατεία. Είναι κρίμα που δεν εμφύτευσε και κάτι άλλο μαζί με τις νέες τρίχες που φύτρωσαν κάτω από το καπέλο του.

Οι αποδοκιμασίες που ακούστηκαν όταν ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ευχαρίστησε τον Νετανιάχου για κάτι ασαφές ήταν μια συλλογική απάντηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που συκοφαντήθηκαν και δυσφημίστηκαν από τον Νετανιάχου, τους συνεργάτες και τα φερέφωνά του επί δύο χρόνια, σε επίπεδο συκοφαντίας αίματος: «αναρχικοί», «φασίστες», «διαδηλωτές που χρηματοδοτούνται από ξένες ΜΚΟ και κυβερνήσεις».

«Ήμουν μαζί του στις συνομιλίες. Δούλεψε πολύ καλά», προσπάθησε να εξηγήσει ο αμήχανος Γουίτκοφ. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα: Όταν ο Νετανιάχου ήταν μόνος στις συνομιλίες, εργαζόταν σκληρά για να τορπιλίσει συστηματικά κάθε πιθανότητα προόδου τους. Όταν ο Γουίτκοφ ήταν μαζί του, υπό την απειλητική σκιά του Τραμπ, ποια άλλη επιλογή είχε ο Νετανιάχου από το να παίζει ευγενικά;

Ο Τραμπ πιθανότατα θα επαινέσει τον Νετανιάχου στην Κνεσέτ τη Δευτέρα (13/10) για την ηγεσία του, κ.λπ. Αυτή είναι η συμφωνία τους. Επαινέστε με και θα επαινέσω εσάς. Αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η Washington Post ανέφερε το Σάββατο(11/10) ότι ο Τραμπ άσκησε όχι μικρή πίεση στον Νετανιάχου, ο οποίος δεν ήθελε αυτή τη συμφωνία, όπως ακριβώς δεν ήθελε ποτέ καμία συμφωνία. Ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να απειλήσει να διακόψει τη διπλωματική (και πιθανώς και τη στρατιωτική) υποστήριξη στον ΟΗΕ εάν το Ισραήλ έλεγε όχι στο σχέδιό του των 20 σημείων. Ο Νετανιάχου δεν είχε άλλη επιλογή.

Άλλωστε, αν το σχέδιο είχε προταθεί από τον Βρετανό Κίερ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, οι πύλες της κόλασης θα είχαν ανοίξει. Ο Νετανιάχου θα τους έλεγε: «Είναι ένα έπαθλο για τη Χαμάς». Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ θα είχε γελοιοποιήσει τις θλιβερές δημοσκοπήσεις τους (κάτι ξέρει γι’ αυτό).

Αλλά όταν ο Τραμπ δίνει εντολή, όλοι στέκονται προσοχή και τον επαινούν. Ακόμα και οι σχολιαστές, οι οποίοι λίγο πριν έλεγαν –με κατακόκκινα πρόσωπα και πονηρή γλώσσα– ότι η διακοπή του πολέμου ενώ η Χαμάς εξακολουθεί να υπάρχει ήταν μια «επαίσχυντη παράδοση» και ότι οποιαδήποτε προθυμία ενσωμάτωσης της Παλαιστινιακής Αρχής στη διοίκηση της Γάζας την «επόμενη μέρα» και όποια συμφωνία για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος ήταν εθνική αυτοκτονία, τώρα επαινούν το σχέδιο και απαιτούν από τον Νετανιάχου να πάρει τα εύσημα. Η υποκρισία έχει αυτοκτονήσει.

