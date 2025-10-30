Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Με αίμα βάφτηκαν οι φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, κατά τη διάρκεια αυτού που χαρακτηρίστηκε ως η πιο αιματηρή αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην ιστορία της Βραζιλίας. Στην περιοχή γνωστή ως Vila Cruzeiro, 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι συνελήφθησαν την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου.

Κατά τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των Αρχών, έγινε χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 88 άτομα. Μέλη συμμοριών κατέλαβαν περισσότερα από 50 αστικά λεωφορεία, τα οποία μετέτρεψαν σε οδοφράγματα, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν.

Δείτε στιγμιότυπα από την αστυνομική επιχείρηση:

 

Το πρωί της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο τοποθέτησαν σε έναν δρόμο δεκάδες πτώματα που είχαν περισυλλέξει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Ο απολογισμός από το γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου του Ρίο είναι υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τον αριθμό των θυμάτων που είχε δοθεί στη δημοσιότητα την Τρίτη, όταν οι πολιτειακές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς, μεταξύ αυτών τέσσερις αστυνομικοί. Οι έφοδοι είχαν στόχο μια μεγάλη συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, ανέφερε η πολιτειακή κυβέρνηση.

 

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έστειλε μήνυμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για συντονισμένη δράση προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια αστυνομικών και πολιτών, στον απόηχο της πολύνεκρης αστυνομικής επιχείρησης.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα θα εξακολουθήσει να καταστρέφει οικογένειες, να καταπιέζει τους κατοίκους, να προωθεί ναρκωτικά και βία στις πόλεις», δήλωσε ο Λούλα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Απαιτείται συντονισμένη δράση που να στοχεύει τη ραχοκοκαλιά της διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο αστυνομικούς, παιδιά και αθώες οικογένειες», τόνισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.

Στους δρόμους συγκεντρώθηκαν δεκάδες πτώματα:

Οι Αρχές κατάσχεσαν όπλα και συνέλαβαν δεκάδες άτομα:

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
