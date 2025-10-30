Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Με αίμα βάφτηκαν οι φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, κατά τη διάρκεια αυτού που χαρακτηρίστηκε ως η πιο αιματηρή αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην ιστορία της Βραζιλίας. Στην περιοχή γνωστή ως Vila Cruzeiro, 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι συνελήφθησαν την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου.

Κατά τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των Αρχών, έγινε χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 88 άτομα. Μέλη συμμοριών κατέλαβαν περισσότερα από 50 αστικά λεωφορεία, τα οποία μετέτρεψαν σε οδοφράγματα, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν.

Δείτε στιγμιότυπα από την αστυνομική επιχείρηση:

Το πρωί της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο τοποθέτησαν σε έναν δρόμο δεκάδες πτώματα που είχαν περισυλλέξει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Ο απολογισμός από το γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου του Ρίο είναι υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τον αριθμό των θυμάτων που είχε δοθεί στη δημοσιότητα την Τρίτη, όταν οι πολιτειακές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς, μεταξύ αυτών τέσσερις αστυνομικοί. Οι έφοδοι είχαν στόχο μια μεγάλη συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, ανέφερε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έστειλε μήνυμα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για συντονισμένη δράση προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια αστυνομικών και πολιτών, στον απόηχο της πολύνεκρης αστυνομικής επιχείρησης.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα θα εξακολουθήσει να καταστρέφει οικογένειες, να καταπιέζει τους κατοίκους, να προωθεί ναρκωτικά και βία στις πόλεις», δήλωσε ο Λούλα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Απαιτείται συντονισμένη δράση που να στοχεύει τη ραχοκοκαλιά της διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο αστυνομικούς, παιδιά και αθώες οικογένειες», τόνισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.

Στους δρόμους συγκεντρώθηκαν δεκάδες πτώματα:

“It was a massacre.” Residents of Rio de Janeiro collected the bodies of their neighbors after a deadly police raid killed over 130 people, ahead of Brazil hosting the COP30 climate summit. It was the deadliest police operation in the city’s history. pic.twitter.com/IWURTRRuG7 — AJ+ (@ajplus) October 29, 2025

📸 Aftermath of Brazil’s deadliest-ever police raid, Operation Containment that targeted Rio’s Alemão and Penha favelas. At least 132 dead (128 suspects, 4 police). pic.twitter.com/8cFVCHqThL — Clash Report (@clashreport) October 29, 2025

Οι Αρχές κατάσχεσαν όπλα και συνέλαβαν δεκάδες άτομα:

What we do and don’t know about Rio’s deadly police raid. A day after the deadliest police operation in Brazil’s history, the country is still piecing together details about the raid against a powerful drug gang in Rio de Janeiro’s favelashttps://t.co/sFUe3LZBxR pic.twitter.com/iq5zOZPDii — AFP News Agency (@AFP) October 30, 2025

Over 130 Killed In Deadliest Police Raid In History Of Brazil (Videos) Over 130 people, including several police officers, died in a massive raid by Brazilian security forces aimed at organized crime in Rio de Janeiro on October 28. Rio de Janeiro State Governor Cláudio Castro… pic.twitter.com/L5fxELzPCU — The Daily News (@DailyNewsJustIn) October 29, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ