Allen Welsh Dulles (1893 –1969) ήταν ο πρώτος πολιτικός διευθυντής της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών (DCI). Ως επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) κατά τη διάρκεια του πρώτου Ψυχρού Πολέμου, μεθόδευσε το πραξικόπημα στο Ιράν (1953), το πραξικόπημα στη Γουατεμάλα (1954), το πρόγραμμα κατασκοπευτικών αεροσκαφών Lockheed U-2 , το πρόγραμμα του ελέγχου του νου (Project MKUltra) και την αποτυχημένη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων της Κούβας, φιάσκο που έδωσε στον John F. Kennedy την ευκαιρία να τον απολύσει. Ο Dulles ήταν βασικό μέλος της Επιτροπής Warren που κάλυψε την δολοφονία του John F. Kennedy

Το 1967, η χρησιμοποίηση του Εθνικού Φοιτητικού Συλλόγου από τη CIA για τη διάδοση αντικομουνιστικής προπαγάνδας, αποκαλύφθηκε από έναν περιθωριακό φοιτητή που εγκατέλειψε το κολέγιο, ονόματι Michael Wood.Η αποκάλυψη προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ και καθώς οι δημοσιογράφοι άρχισαν να ερευνούν τις διασυνδέσεις, αποκαλύφθηκαν οι μυστικές προπαγανδιστικές επιχειρήσεις της CIA.

Οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν ότι η CIA είχε δημιουργήσει μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα για τη διοχέτευση χρημάτων των φορολογουμένων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα τα οποία, στη συνέχεια, διοχέτευαν τις «δωρεές» της CIA σε οργανισμούς που είχαν ενταχθεί στο μισθολόγιο της Υπηρεσίας προκειμένου να προωθήσουν την προπαγάνδα που επιχορηγείται από την κυβέρνηση.

Αυτές περιλάμβαναν οργανώσεις νεολαίας, φοιτητικές και εκκλησιαστικές ομάδες, δημόσιο ραδιόφωνο και ειδησεογραφικούς οργανισμούς.Ο γερουσιαστής Wayne Morse, D-Ore., επέκρινε τις μυστικές δραστηριότητες προπαγάνδας της CIA, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία είχε δημιουργήσει ένα «χάσμα αξιοπιστίας» στην κοινή γνώμη – ένα χάσμα που δεν θα μπορούσε να γεφυρωθεί εκτός εάν η κυβέρνηση ξεκαθάριζε ότι «θα γεμίσει το χάσμα με την αλήθεια»

Η CIA δεν χαλιναγωγήθηκε ποτέ και σήμερα εμπλέκεται σε περισσότερες προπαγανδιστικές δραστηριότητες από ποτέ.

Αν και πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη, βρισκόμαστε σε πόλεμο και οι επιτιθέμενες είναι οι κυβερνητικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας που έχουν στρέψει το όπλο της επιλογής τους – τις πληροφορίες – εναντίον των πολιτών τους

Το παραπάνω βίντεο παρουσιάζει μια ειδική αναφορά του CBS του 1967 με τίτλο “In the Pay of the CIA: An American Dilemma”, με παρουσιαστή τον Mike Wallace (CIA.gov March 13, 1967), και εξετάζει πώς η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) πλήρωνε κρυφά φοιτητές, φοιτητικές και εργατικές οργανώσεις, ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και άλλους οργανισμούς για να εκτελούν τα σχέδιά της.

Οι ανταποκριτές του CBS News πήραν συνεντεύξεις από αρκετούς από τους ανθρώπους που είχαν λάβει μυστικές πληρωμές από τη CIA εκείνη την εποχή και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι δραστηριότητες στον αμερικανικό τρόπο ζωής.

Η Gloria Steinem, για παράδειγμα, που ήταν επικεφαλής της Independent Research Service, πληρωνόταν από τη CIA για να στέλνει Αμερικανούς φοιτητές να παρακολουθούν κομμουνιστικά φεστιβάλ νεολαίας στο εξωτερικό, και να προβάλουν τις αμερικανικές αξίες, όπως και ο Philip Sherburne, πρώην πρόεδρος του National Student Association.

Το 1967, η μυστική χρήση του Εθνικού Φοιτητικού Συλλόγου από τη CIA για τη διάδοση αντικομουνιστικής προπαγάνδας αποκαλύφθηκε από τον Michael Wood, έναν περιθωριακό φοιτητή που εγκατέλειψε το κολέγιο. Η αποκάλυψη προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ και καθώς οι δημοσιογράφοι άρχισαν να ερευνούν τις διασυνδέσεις, αποκαλύφθηκαν οι μυστικές προπαγανδιστικές επιχειρήσεις της CIA. (The New Yorker March 16, 2015)

Μια συμπυκνωμένη ιστορία

Ο Νόμος για την Εθνική Ασφάλεια του 1947, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Τρούμαν, δημιούργησε τη CIA, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το Γραφείο του Υπουργείου Άμυνας και την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. ( CIA.gov July 26, 1947)

Όπως εξηγείται από το Office of the Historian, ο νόμος «ήταν μια σημαντική αναδιοργάνωση της εξωτερικής πολιτικής και των στρατιωτικών θεσμών της κυβέρνησης των ΗΠΑ». ( History.state.gov National Security Act of 1947)

Η CIA προέκυψε από το Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS) της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και πολλές μικρές οργανώσεις πληροφοριών των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, και όπως σημειώνει ο Wallace:

«Από την αρχή, η CIA υπέστη διάσπαση της προσωπικότητάς της, επειδή εκτός από τις πληροφορίες, ο νόμος για την ασφάλεια του 1947 διατάσσει τη CIA «να εκτελεί και άλλες λειτουργίες και καθήκοντα σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειάς του». Αυτή η φράση έχει γίνει ένα είδος λευκής επιταγής, που επιτρέπει την επέμβαση της CIA σε οτιδήποτε, από την απλή προπαγάνδα μέχρι την ανατροπή εχθρικών κυβερνήσεων».

Ο Wallace συνεχίζει εξηγώντας πώς η CIA κατέληξε να έχει ανάμειξη σε πάρα πολλά πεδία. Πρώτον, δημιούργησε πολλά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα, η λειτουργία των οποίων ήταν να διοχετεύουν χρήματα των φορολογουμένων από τη CIA σε άλλα ιδρύματα που ανέπτυσσαν φιλανθρωπικές δράσεις στον πραγματικό κόσμο. Αυτά τα ιδρύματα, σε αντάλλαγμα για τα κεφάλαια της CIA, «συμφώνησαν να γίνουν αγωγοί της CIA και να διοχετεύουν τα μεγάλα ποσά που εισέπρατταν σε άλλους οργανισμούς οι οποίοι εντάχθηκαν στη μισθοδοσία της CIA , κατά τις δεκαετίες του 1940, του ’50 και του ’60, για να προωθήσουν την προπαγάνδα που επιχορηγούσε η κυβέρνηση. Αυτοί οι οργανισμοί περιλάμβαναν οργανώσεις νεολαίας, φοιτητικές και εκκλησιαστικές ομάδες, δημόσιο ραδιόφωνο και ειδησεογραφικούς οργανισμούς».

Ο γερουσιαστής Wayne Morse επέκρινε τις μυστικές δραστηριότητες προπαγάνδας της CIA, υποστήριξε ότι η εν λόγω υπηρεσία «είχε δημιουργήσει ένα “χάσμα αξιοπιστίας” στην κοινή γνώμη – ένα χάσμα που δεν θα μπορούσε να γεφυρωθεί παρά μόνο εάν η κυβέρνηση δεσμευτεί ότι «θα γεμίσει το χάσμα με την αλήθεια», και –όπως δήλωσε στο CBS το 1967: «Η CIA έχει διαφθείρει το πνεύμα της αλήθειας… Πρέπει να της αφαιρεθούν όλες οι αρμοδιότητες, εκτός από την πολύ περιορισμένη δραστηριότητα αυτού που γνωρίζουμε ως δραστηριότητα πληροφοριών, το πεδίο της».

Ο γερουσιαστής Eugene McCarthy, επέκρινε επίσης τη χρήση αυτών των οργανώσεων από τη CIA για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, και δήλωσε πως ένιωθε ότι «εντός της CIA βρίσκεται σε εξέλιξη η οικοδόμηση μιας αυτοκρατορίας» – μια δήλωση που είναι ακόμη πιο αληθινή σήμερα.

Ο γερουσιαστής John Stennis, μέλος της Υποεπιτροπής Παρακολούθησης της CIA, υπερασπίστηκε τις ενέργειες της CIA, υπενθυμίζοντας στο κοινό του CBS το κλίμα στο οποίο ιδρύθηκε η υπηρεσία. Το 1954, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψήφισε ένα νομοσχέδιο που έθεσε υπό απαγόρευση τον κομμουνισμό και η CIA εξακολουθούσε να προστατεύει βασικά την αμερικανική ελευθερία και δημοκρατία.

Ο πρώην διευθυντής της CIA Άλεν Ντάλες υπερασπίστηκε επίσης την CIA, αναφέροντας την ανάγκη διαχείρισης της απειλής του κομμουνισμού. Οι επικριτές της CIA υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τεχνικές κρυφής προπαγάνδας, υιοθετούσε τις ίδιες μεθόδους με τον εχθρό της, υπονομεύοντας την ιδέα ότι η Αμερική είναι μια χώρα αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου και στην ποικιλομορφία των ιδεών.

Το γενικό μήνυμα της εκπομπής του CBS News ήταν ότι η CIA έπρεπε να αλλάξει, να καθαρίσει τις δραστηριότητές της και να εγκαταλείψει τη μυστική επιχείρηση προπαγάνδας, καθώς οι παρεμβάσεις της έπλητταν την εικόνα των ΗΠΑ ως ελεύθερης και ανοιχτής χώρας.

Αλλά, η Επιχείρηση Mockingbird παραμένει ζωντανή και ακμαία

Δυστυχώς, η CIA δεν χαλιναγωγήθηκε ποτέ και οι προπαγανδιστικές της δραστηριότητες επεκτάθηκαν και έγιναν πιο εξελιγμένες με την πάροδο του χρόνου. Η Έρευνα της Εκκλησίας του 1976 αποκάλυψε ότι η CIA είχε διαφθείρει τα μέσα ενημέρωσης πληρώνοντας δημοσιογράφους για να προωθήσουν τις απόψεις της, μέσω μιας απόρρητης επιχείρησης που ονομάζεται Operation Mockingbird (Επιχείρηση Ωδικό Πτηνό), η οποία επισήμως «καταργήθηκε» αλλά υπάρχει πλήθος στοιχείων που δείχνουν ότι η CIA δεν διέκοψε ποτέ την λειτουργία του στα μέσα ενημέρωσης. (Select Committee on Intelligence July 17, 1996)

Έχουμε αποδείξεις ότι η CIA ελέγχει τα κύρια μέσα ενημέρωσης μέχρι σήμερα, και το κάνει με πρωτοφανή αποτελεσματικότητα, καθώς μπορεί τώρα να προωθήσει τις αφηγήσεις της μέσω των τριών παγκόσμιων πρακτορείων ειδήσεων, που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία και την μετάδοση των περισσότερων ειδήσεων που διαδίδονται σε όλο τον κόσμο.

Στην πραγματικότητα, το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει είναι η αφήγηση της CIA. Ενώ στο παρελθόν η CIA ήταν αφιερωμένη στην υπονόμευση του κομμουνισμού, σήμερα είναι μια πηγή παραπληροφόρησης για λογαριασμό ενός μη-εκλεγμένου παγκόσμιου Βαθέως Κράτους που επιδιώκει να εφαρμόσει μια τεχνοκρατική και ολοκληρωτική Ενιαία Παγκόσμια Κυβέρνηση, μπροστά στην τυραννία της οποίας ο κομμουνισμός θα προβάλλει χλωμός.

Η CIA τώρα έχει εξαπολύσει μια παγκόσμια ψυχολογική επιχείρηση (psy-op) για να διασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή της Μεγάλης Επαναφοράς και της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης — αυτοί οι δύο όροι περιγράφουν διαφορετικές πτυχές της ίδιας ατζέντας υποδούλωσης. Και η CIA δεν είναι μόνη σε αυτή την προσπάθεια.

Το FBI βρίσκεται επίσης στη δράση, όπως και οι περισσότερες από τις υπηρεσίες πληροφοριών του κόσμου. Όλες προωθούν τις ίδιες αφηγήσεις για τη Μεγάλη Επαναφορά και την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, στόχος των οποίων είναι ο τεχνοκρατικός έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι’ αυτό βλέπουμε τις ίδιες αφηγήσεις να επαναλαμβάνονται ομοιόμορφα σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το οργουελικό εφεύρημα ότι «πρέπει να λογοκρίνουμε τους πάντες για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία».

Ένας νέος τύπος πολέμου

Πολλοί ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Έναν πόλεμο όπου οι επιτιθέμενοι είναι οι κυβερνητικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας που έχουν στρέψει το όπλο των πληροφοριών εναντίον των πολιτών τους.

Και, ενώ οι οργανώσεις που κάνουν τη βρώμικη δουλειά της CIA μπορεί να έχουν αλλάξει, η βασική οργανωτική δομή παραμένει αμετάλλακτη, όπως ήταν το 1967. Τα χρήματα των φορολογουμένων διοχετεύονται μέσω διαφόρων ομοσπονδιακών υπηρεσιών και οργανισμών σε μη-κυβερνητικές υπηρεσίες που εκτελούν δραστηριότητες λογοκρισίας σύμφωνα με τις οδηγίες της CIA. Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα από τους ερευνητές δημοσιογράφους Alex Gutentag και Michael Shellenberger (Public Substack September 52023):

«Οι ηγέτες της Anti-Defamation League (ADL), του Center for Countering Digital Hate (CCDH) και του Institute for Strategic Dialogue (ISD) ισχυρίζονται ότι είναι μη-κυβερνητικές οργανώσεις και ότι όταν απαιτούν περισσότερη λογοκρισία της διαδικτυακής ρητορικής μίσους (όπως κάνουν επί του παρόντος με το X – πρώην Twitter), αυτές οι ΜΚΟ ενεργούν ως ελεύθεροι πολίτες και όχι ως κυβερνητικοί πράκτορες.

Αλλά το γεγονός είναι ότι οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές κυβερνήσεις χρηματοδοτούν την ISD, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου χρηματοδοτεί έμμεσα την CCDH και, για τουλάχιστον 40 χρόνια, η ADL κατασκόπευε τους εχθρούς της και μοιράζονταν πληροφορίες με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες κυβερνήσεις.

Ο λόγος που όλα αυτά έχουν σημασία είναι ότι το μποϊκοτάζ διαφημιστών της ADL κατά του X (πρώην Twitter) μπορεί να είναι μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να ανακτήσουν τη δυνατότητα να λογοκρίνουν τους χρήστες στο X – το πρώην Twitter πριν από την εξαγορά του από τον Elon Musk τον Νοέμβριο 2022.

Τα εσωτερικά μηνύματα του Twitter και του Facebook δείχνουν ότι εκπρόσωποι της κυβέρνησης των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου, του FBI, του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας / DHS), και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, ζήτησαν και πέτυχαν να λογοκρίνονται οι χρήστες στο Facebook και στο Twitter τα τελευταία χρόνια».

Λογοκρισία μέσω Proxy

[Proxy Server: είναι ένας διακομιστής μεσολάβησης είναι μια εφαρμογή διακομιστή που λειτουργεί ως ενδιάμεσος ανάμεσα σε έναν πελάτη που έναν πόρο (όπως ένα αρχείο ή μια ιστοσελίδα) και στον διακομιστή που παρέχει αυτό τον πόρο… Ο πελάτης, αντί να συνδεθεί απευθείας σε έναν διακομιστή που μπορεί να εκπληρώσει ένα αίτημα για έναν πόρο, κατευθύνει το αίτημά του στον διακομιστή μεσολάβησης, ο οποίος αξιολογεί το αίτημα και εκτελεί τις απαιτούμενες συναλλαγές δικτύου. Wikipedia]

Τώρα, η κυβερνητική λογοκρισία ασκείται μέσω proxy, μια βαθιά αντιαμερικανική δραστηριότητα που έχει καταστεί καθιερωμένη πρακτική όλων των υπηρεσιών πληροφοριών και εθνικής ασφάλειας και όλων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, το Fifth Circuit of Appeal Court [στο ομοσπονδιακό σύστημα, τα 94 ομοσπονδιακά περιφερειακά δικαστήρια είναι οργανωμένα σε 12 κύκλους ή περιφέρειες], επικύρωσε την εντολή κατώτερου δικαστηρίου που απαγορεύει στον Λευκό Οίκο, τον Υπουργό Υγείας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και το FBI να επηρεάζουν τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με το αιτιολογικό της άρσης της λεγόμενης «παραπληροφόρησης». (Yahoo! News September 8, 2023)

Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών: «αξιωματούχοι των CDC παρείχαν άμεση καθοδήγηση στις δικτυακές πλατφόρμες σχετικά με την εφαρμογή των εσωτερικών πολιτικών τους και τις δραστηριότητες του συντονισμού τους», υπαγορεύοντας σ’ αυτές το τί ήταν και τι δεν ήταν παραπληροφόρηση, ζητώντας αλλαγές στις πολιτικές εποπτείας των πλατφορμών και κατευθύνοντάς τες να αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες […], παραβιάζοντας την Πρώτη Τροπολογία [του Συντάγματος]». (US Court of Appeals for Fifth Circuit Case 23-30445 September 8, 2023)

Δυστυχώς, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ενεργεί μόνη της. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και διεθνείς οργανισμοί (όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και οι περισσότερες πλατφόρμες Big Tech επιδίδονται σε λογοκρισία ακόμη και των ιατρικών πληροφοριών. Εάν θεσπιστεί τελικά η νέα Συνθήκη για την Πανδημία του ΠΟΥ (Health Policy Watch September 14, 2023), αυτός ο οργανισμός θα έχει την αποκλειστική εξουσία να υπαγορεύει την «αλήθεια». Όλα τα άλλα θα λογοκρίνονται.

Το YouTube θα απαγορεύσει κάθε είδους ιατρική δήθεν «παραπληροφόρηση»

Το YouTube, για παράδειγμα, το οποίο λογοκρίνει τις ιατρικές πληροφορίες που ήταν αντίθετες με τις οδηγίες των CDC κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δεσμεύεται να εξαλείψει κάθε ιατρική «παραπληροφόρηση» που έρχεται σε αντίθεση με τον ΠΟΥ (Blog YouTube August 15, 2023):

«Αν και οι συγκεκριμένες ιατρικές οδηγίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, καθώς μαθαίνουμε περισσότερα, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι, όταν πρόκειται για τομείς με καλά μελετημένη επιστημονική συναίνεση, το YouTube δεν είναι μια πλατφόρμα για τη διανομή πληροφοριών που θα μπορούσαν να βλάψουν τους ανθρώπους.

Το YouTube θα “εξορθολογήσει” δεκάδες από τις υπάρχουσες οδηγίες ιατρικής παραπληροφόρησης ώστε να εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες – Πρόληψη, Θεραπεία και Άρνηση.

Αυτές οι πολιτικές θα ισχύουν για συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας, θεραπείες και ουσίες όπου το περιεχόμενο έρχεται σε αντίθεση με τις τοπικές υγειονομικές αρχές ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)… Δείτε πώς θα είναι το πλαίσιο:

Παραπληροφόρηση για την πρόληψη:Θα καταργήσουμε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών σχετικά με την πρόληψη και τη μετάδοση συγκεκριμένων παθήσεων υγείας, και σε αντίθεση με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων εμβολίων.Για παράδειγμα, αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο που προωθεί μια επιβλαβή ουσία για την πρόληψη ασθενειών.

Παραπληροφόρηση για τη θεραπεία:Θα καταργήσουμε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες της υγειονομικής αρχής σχετικά με θεραπείες για συγκεκριμένες παθήσεις υγείας… Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν περιεχόμενο που ενθαρρύνει μη-αποδεδειγμένα φάρμακα αντί της αναζήτησης ιατρικής βοήθειας για συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως η προώθηση του χλωριούχου καισίου ως θεραπείας για τον καρκίνο.

Παραπληροφόρηση άρνησης:Θα αφαιρέσουμε περιεχόμενο που αμφισβητεί την ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών υγείας.Αυτό καλύπτει περιεχόμενο που αρνείται ότι άτομα έχουν πεθάνει από COVID-19 …

Κατά την εφαρμογή της ενημερωμένης προσέγγισής μας, η παραπληροφόρηση για τη θεραπεία του καρκίνου ταιριάζει στο πλαίσιο — ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι υψηλός καθώς ο καρκίνος είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, και υπάρχει σταθερή συναίνεση σχετικά με τις ασφαλείς θεραπείες για τον καρκίνο που αποτελούν θέμα που είναι επιρρεπές στην παραπληροφόρηση.

Ξεκινώντας από σήμερα, θα αρχίσουμε να αφαιρούμε περιεχόμενο που προωθεί θεραπείες για τον καρκίνο που έχουν αποδειχθεί επιβλαβείς ή αναποτελεσματικές ή περιεχόμενο που αποθαρρύνει τους θεατές από το να αναζητήσουν επαγγελματική ιατρική περίθαλψη».

Ο πόλεμος του ΟΗΕ παραπληροφόρηση κατά της «παραπληροφόρησης»

Τα Ηνωμένα Έθνη ασχολούνται επίσης πολύ με την καταπολέμηση της «παραπληροφόρησης» (UN.org April 30, 2020) και έχουν στρατολογήσει μια ομάδα ελεγκτών «ταχείας αντίδρασης» για να αντιμετωπίσουν ανεπιθύμητες απόψεις, όπου κι αν εμφανίζονται.

Ο ΟΗΕ συνεργάστηκε επίσης με ιδιωτικές επιχειρήσεις, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, μέσα ενημέρωσης και μεμονωμένους δημοσιογράφους για την καταπολέμηση της «παραπληροφόρησης».

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρες έχει δηλώσει ότι «η ρητορική μίσους είναι ένα πολεμικό όπλο που πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο για να επιτευχθούν οι ειρηνευτικοί στόχοι του ΟΗΕ». Τον Ιούλιο του 2022, έκανε τις ακόλουθες παρατηρήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι ο ΟΗΕ θεωρεί τη λογοκρισία ως αναγκαιότητα για την παγκόσμια ειρήνη:

«Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να διαδραματίσουν πιο συνειδητό ρόλο ως φορέας πληροφόρησης σε περιβάλλοντα συγκρούσεων. Πρέπει να θεωρείται ως μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών παρέχοντας ελκυστικό περιεχόμενο, διευκολύνοντας τον διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, απαιτώντας την αφαίρεση επιβλαβών απόψεων, καλώντας τους ηγέτες να λογοδοτούν και προωθώντας τις φωνές της ειρήνης και της ενότητας». (UN.org July 12, 2022 και Globalization and Health August 26, 2021; 17, article number 95)

Τι είναι ακριβώς η «επιβλαβής άποψη»; Φυσικά, οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με την παγκοσμιοποιητική αφήγηση — «τις φωνές της ενότητας». Στην κλασική οργουελική διπλή ομιλία, η ηγεσία του ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη διαφωνία «ρητορική μίσους» και «πολεμικό όπλο», ενώ στην πραγματικότητα, πολεμικό όπλο είναι η λογοκρισία που ασκεί.

Αυτού του είδους η ρητορική μας λέει ότι στην πραγματικότητα βρισκόμαστε σε πόλεμο και ότι το κοινό έχει κηρυχθεί εχθρός της παγκοσμιοποίησης, οι πράκτορες της οποίας έχουν διεισδύσει σε όλες τις βασικές εθνικές υπηρεσίες και τους διεθνείς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται τώρα για να μας εξαναγκάσουν σε συμμόρφωση με τη σκλαβιά της ατζέντας τους.

Στο παραπάνω βίντεο, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας για τις παγκόσμιες επικοινωνίες του ΟΗΕ λέει ότι «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οπλίζονται για να πυροδοτήσουν τα χειρότερα στοιχεία της ανθρώπινης φύσης» (και πάλι αυτή η συνήθης πολεμική γλώσσα τους), και ότι τα Ηνωμένα Έθνη «χρησιμοποιούν τη Μεγάλη Τεχνολογία για να επιφέρουν ισορροπία στα πληροφοριακά μας συστήματα».

Με άλλα λόγια, η Big Tech ωθείται να δώσει στους τεχνοκράτες ένα πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, εξαλείφοντας τα «όπλα» των καθημερινών ανθρώπων, φιμώνοντάς τους.

Γιατί μας λογοκρίνουν;

Ενώ οι παγκοσμιοποιητές και οι τεχνοκράτες θα ήθελαν να πιστεύουμε ότι η λογοκρισία αποσκοπεί στην προστασία των ανθρώπων διασφαλίζοντας πως ό,τι βλέπουν είναι ακριβές και αληθινό, στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι συμμετέχοντες στο Deep State (είτε αναγνωρίζουν ότι ανήκουν σ’ αυτό είτε όχι) είναι αυτοί που διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες για να μας κάνουν να συμμορφωθούμε με μια ατζέντα που είναι τόσο τρομακτική που κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα την ακολουθούσε ποτέ.

Μιλάω για τη Μεγάλη Επαναφορά, την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, την Ατζέντα του 2030, την ατζέντα One Health. Αυτοί και αρκετοί άλλοι όροι αναφέρονται όλοι σε μια συνολική, παγκόσμια συνωμοσία για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινωνίας σκλάβων υπό την κυριαρχία μιας συγκεντρωτικής παγκόσμιας κυβέρνησης που διοικείται από μη-εκλεγμένους τεχνοκράτες που δεν λογοδοτούν πουθενά.

Όλα όσα είδαμε και ζήσαμε τα τελευταία τρία χρόνια αποτελούν μέρος αυτής της ατζέντας, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας ώθησης για εντολές εμβολίων. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν, να ανακαλύψουμε ότι 14 από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG/ΣΒΑ) περιλαμβάνουν υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Όπως σημειώνεται στο τεύχος Αυγούστου 2021 του Globalization and Health:

«Ο εμβολιασμός επηρεάζει άμεσα την υγεία (SDG3) και συνεισφέρει σε 14 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), όπως ο τερματισμός της φτώχειας, η μείωση της πείνας και η μείωση των ανισοτήτων. Επομένως, ο εμβολιασμός αναγνωρίζεται ότι παίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ειδικά σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (LMIC)». (Globalization and Health August 26, 2021; 17, article number 95)

Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Είναι όλα μέρος ενός κινήματος για την εγκαθίδρυση ενός παγκόσμιου ολοκληρωτισμού με επίκεντρο τον έλεγχο, την καταστολή και τη μείωση των πληθυσμών. Αλλά για να φτάσουν εκεί [οι Παγκοσμιοποιητές], πρέπει να ελέγχουν τη ροή των πληροφοριών. Οι αλήθειες δεν γίνονται ανεκτές. Αλλά, εμείς είμαστε δισεκατομμύρια, και αυτοί μόνο μερικές χιλιάδες ή ίσως μερικές δεκάδες χιλιάδες.

Μόλις εφαρμοστεί πλήρως το τεχνοκρατικό σύστημα ελέγχου, οι αλγόριθμοι παρακολούθησης και η τεχνητή νοημοσύνη θα κρατούν τους ανθρώπους υπό έλεγχο σε αδιάκοπη καθημερινή βάση. Αλλά μέχρι τότε, οι Παγκοσμιοποιητές χρειάζονται τη συνεργασία μας για να εγκαταστήσουν και να εφαρμόσουν τα προαπαιτούμενα συστήματα επιτήρησης και ελέγχου. Το να εμποδίζεις τους ανθρώπους να κατανοήσουν τη μεγάλη εικόνα είναι το μεγαλύτερο όπλο στο οπλοστάσιό τους.

Υπάρχουν επίσης πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι αποδεικνύουν ότι [οι Παγκοσμιοποιητές] θα προτιμούσαν να μας μειώσουν και σ’ αυτή την κατεύθυνση, η αποτροπή μας από την πρόσβαση σε γνήσιες αντικειμενικές πληροφορίες για την υγεία και την ιατρική θα τους εξασφαλίσει ότι θα αρρωσταίνουμε και θα παραμένουμε διαρκώς άρρωστοι (κάτι που είναι άκρως κερδοφόρο για αυτούς) και τελικά θα πεθαίνουμε νωρίτερα (πράγμα που είναι ο στόχος τους).

Μόλις κατανοήσετε το μεγάλο σχέδιο, μπορείτε να δείτε πώς εφαρμόζεται σταδιακά και γιατί τους χρειάζεται η καθολική λογοκρισία. Σε αυτό το σημείο έχουμε να πάρουμε μια απόφαση: ή να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά τους και θα υποδουλωθούμε εμείς και οι απόγονοί μας, στο διηνεκές, ή να πάρουμε την κυριότητα και τον έλεγχο της ζωής στα χέρια μας και να κινηθούμε ειρηνικά στην αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτή που επιδιώκουν [οι Παγκοσμιοποιητές]: προς συστήματα αποκεντρωμένα, χωρίς λογοκρισία, που βασίζονται στο σεβασμό της ιδιωτικότητας σε κάθε πεδίο.