Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταδίκασε τις επιθέσεις σε όλο τον Κόλπο, προειδοποιώντας για αυξανόμενες ανθρωπιστικές και υγειονομικές επιπτώσεις, μετά από συνάντηση με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα ο Πέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις σε χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, του Ομάν και του Κουβέιτ – προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς, ενώ οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιδεινώσουν τις συνθήκες δημόσιας υγείας.

Σε συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΑΕ, Τζαμάλ αλ-Μουσαράκ, στη Γενεύη, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις ευρύτερες επιπτώσεις στην υγεία από την κλιμακούμενη σύγκρουση, καθώς και τον ρόλο του κέντρου εφοδιαστικής του ΠΟΥ με έδρα το Ντουμπάι στην παροχή ιατρικών προμηθειών σε πολλαπλές περιοχές.