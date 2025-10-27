Την Δευτέρα (27/10), ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τον τερματισμό της ήδη ανενεργής συμφωνίας διάθεσης πλουτωνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις «ψυχρές σχέσεις» Μόσχας – Ουάσινγκτον.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη συμφωνία είχε ως στόχο την αποτροπή κατασκευής περισσότερων πυρηνικών όπλων και για τις δύο πλευρές.

Έτσι σε συνδυασμό με την κυριακάτικη επιτυχημένη τελική δοκιμή ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ, δυτικοί ηγέτες κατηγορούν τη Ρωσία για πυρηνική επιθετικότητα, που εντείνεται όλο και περισσότερο με κομβικό σημείο τον Φεβρουάριο του 2022 όταν και επήλθε η εισβολή στην Ουκρανία.

Ενδεικτική ήταν η σημερινή δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Νμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος απάντησε στην αρνητική κριτική του Τραμπ στην δοκιμή του ρωσικού πυραύλου: «Παρά τη θετική μας προσέγγιση στην έναρξη διαλόγου με τις ΗΠΑ, η Ρωσία καθοδηγείται από τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Έτσι ήταν, έτσι είναι, και έτσι θα συνεχίσει να είναι».

Το χρονικό της συμφωνίας που ακυρώθηκε

Ο Ρώσος Πρόεδρος προχώρησε σε καταγγελία της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει της οποίας ΗΠΑ και Ρωσία δεσμεύονταν να απορρίψουν 34 τόνους πλουτωνίου που δεν χρειάζονται πλέον για αμυντικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να εξαλείψει το υλικό που απαιτείται για την παραγωγή περίπου 17.000 πυρηνικών όπλων.

Ο νόμος ψηφίστηκε από την Κρατική Δούμα στις 8 Οκτωβρίου και εγκρίθηκε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στις 22 Οκτωβρίου. Εκτός από τη συμφωνία, καταγγέλλονται όλα τα συνοδευτικά πρωτόκολλα.

Η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το πλουτώνιο οπλικής ποιότητας, συνήφθη το 2000 και επικυρώθηκε το 2011.

Όριζε ότι οι χώρες θα απέρριπταν η καθεμία 34 τόνους πλουτωνίου οπλικής ποιότητας που δεν χρειάζονταν. Η συμφωνία διάθεσης πλουτωνίου τερματίστηκε με διάταγμα του Ρώσου Προέδρου τον Οκτώβριο του 2016. Τότε, ο Πούτιν είχε αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη συμφωνία, όταν οι σχέσεις με τον προκάτοχο του Τραμπ, Μπαράκ Ομπάμα, είχαν επιδεινωθεί. Η αξιοποίηση της συμφωνίας επρόκειτο να ξεκινήσει το 2018, αναφέρει η Medusa.

Οι ρωσικές Αρχές δικαιολόγησαν αυτήν την απόφαση επικαλούμενες «την εμφάνιση απειλής για τη στρατηγική σταθερότητα ως αποτέλεσμα εχθρικών ενεργειών των ΗΠΑ κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας», καθώς και την αδυναμία των ΗΠΑ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τη διάθεση του πλεονάζοντος πλουτωνίου οπλικής ποιότητας.

Το πλουτώνιο οπλικού τύπου προοριζόταν αρχικά να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό καυσίμου για πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκριναν ότι αυτή η μέθοδος διάθεσης ήταν ασύμφορη για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και αποφάσισαν να την θάψουν, επιτρέποντας στη Ρωσία να κατηγορήσει την αμερικανική πλευρά για παραβίαση της συμφωνίας.

Το 2016, η Ρωσία υπέβαλε μια σειρά από αιτήματα για την ανανέωση της συμφωνίας διάθεσης πλουτωνίου.

Αυτά περιλάμβαναν:

– την άρση όλων των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Ρωσία εκείνη την εποχή,

– την αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τα περιοριστικά μέτρα και

– τη μείωση των στρατιωτικών υποδομών και των στρατευμάτων των ΗΠΑ σε χώρες που εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2000, στα επίπεδα που υπήρχαν κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας.

