Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να δώσει εντολή στις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις να μην πλήξουν την Ουκρανία την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη χώρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα απέρριψε την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να στηθούν κάλπες, ξεκαθαρίζοντας ότι επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο Πεσκόφ υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι το Κίεβο ζητά εκεχειρία 60 ημερών «όχι για να οργανώσει εκλογές, αλλά για να ανασυνταχθεί, να επουλώσει τις πληγές του και να συνεχίσει τον πόλεμο», συμπληρώνοντας πως «στην πραγματικότητα, το Κίεβο δεν έχει καμία πρόθεση να διεξαγάγει εκλογές, αυτό είναι απολύτως προφανές».

Στο τραπέζι η ενεργειακή εκεχειρία και οι ευθύνες της Ευρώπης

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας —την οποία ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ— αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει αν η συμφωνία θα αφορά αποκλειστικά τα διυλιστήρια πετρελαίου.

Στρέφοντας τα πυρά του προς τη Δύση, ο Πεσκόφ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι επιδιώκουν τη συνέχιση των εχθροπραξιών, σημειώνοντας πως «οι Ευρωπαίοι είναι η πλευρά του πολέμου». Αντίθετα, ανέφερε ότι αντιμετωπίζει θετικά τη στάση των ΗΠΑ και αναζητά λύσεις που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Αναφερόμενος στην έναρξη δικαστικών ακροάσεων στη Γερμανία για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream το 2022, δήλωσε πως αναμένει μια δίκαιη απόφαση που «θα αποκαλύψει τόσο τους δράστες, όσο και εκείνους που έδωσαν την εντολή για την επίθεση».

«Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο»

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου έρχονται σε μια συγκυρία έντονης πίεσης προς το Κίεβο, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέα σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «ο Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές» και τον προειδοποίησε σε αυστηρό ύφος να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών υποδομών, δηλώνοντας ότι «μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διυλιστήρια — καλά θα κάνει να σταματήσει».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει ευθέως αλλαγή της ουκρανικής ηγεσίας, αναφέροντας:

«Προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο Πρόεδρο».