Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε τουλάχιστον 19 drones στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος έστελνε ένα μήνυμα: Δεν σχεδιάζει να τερματίσει τον πόλεμό του εναντίον της Δύσης σύντομα.

Η ρωσική εισβολή στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ ακολουθεί εβδομάδες αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία που σκότωσαν δεκάδες αμάχους, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας και χτύπησαν για πρώτη φορά ένα κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου.

Μακριά από το να είναι έτοιμος να κλείσει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με μια διαρκή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Ο Πούτιν ως «πρόεδρος του πολέμου»

«Ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος του πολέμου», είπε ο Νικολάι Πετρόφ, ανώτερος αναλυτής στο Λονδρέζικο Κέντρο Νέων Ευρασιατικών Στρατηγικών. «Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τον τερματίσει.»

Έχοντας πλασαριστεί ως ηγέτης εν καιρώ πολέμου, η επιστροφή στον ρόλο του προέδρου σε καιρό ειρήνης θα ισοδυναμούσε με υποβάθμιση. «Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», είπε ο Πετρόφ.

Καθώς η πλήρους κλίμακας επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέταρτο έτος της, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ίσως τον περισσότερο λόγο να αισιοδοξεί από τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν το Κρεμλίνο ήλπιζε να καταλάβει τη χώρα μέσα σε λίγες ημέρες.

Με τις ουκρανικές δυνάμεις να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε όπλα και ανθρώπινο δυναμικό, η Ρωσία έχει προχωρήσει βαθύτερα στη χώρα.

Ωστόσο, η πρόοδος της Μόσχας είναι αργή — και δαπανηρή. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κρεμλίνου έχουν υποστεί περίπου ένα εκατομμύριο απώλειες και η σύγκρουση έχει επιβαρύνει την ρωσική οικονομία, η οποία κινδυνεύει να βυθιστεί σε ύφεση.

Κι όμως, πολιτικά, το να τελειώσει η σύγκρουση συνεπάγεται κινδύνους.

Ο αυστηρός έλεγχος του Κρεμλίνου στα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο πιθανότατα του επιτρέπει να παρουσιάσει μια ειρηνευτική συμφωνία στους περισσότερους Ρώσους ως νίκη. Αλλά αυτό δεν είναι το κοινό που απασχολεί τον Ρώσο πρόεδρο.

Με την φιλελεύθερη αντιπολίτευση στη Ρωσία να έχει καταστραφεί, μια μικρή ομάδα εθνικιστών αποτελεί τώρα τη μεγαλύτερη απειλή για την εξουσία του, είπε ο Πετρόφ. Και τους έχει υποσχεθεί μια μεγαλειώδη νίκη, όχι μόνο επί της Ουκρανίας αλλά και επί αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί «τη συλλογική Δύση».

«Υπάρχει μια επιθυμία ανάμεσα στο σκληροπυρηνικό κομμάτι της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας να καταστρέψει το ΝΑΤΟ», δήλωσε στο ρωσικό τμήμα του DW ο Αλεξάντερ Μπάουνωφ, πρώην Ρώσος διπλωμάτης και τώρα ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Russia Eurasia Center. «Να δείξουν ότι το ΝΑΤΟ δεν αξίζει τίποτα.»

Από τότε που ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον προηγούμενο μήνα, σε μια σύνοδο που ο Αμερικανός πρόεδρος προπαγάνδιζε ως αφιερωμένη στην επίτευξη εκεχειρίας, η Μόσχα έχει αυξήσει την εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Τα ρωσικά drones και οι παραβιάσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο

Πριν από την εισβολή της Τετάρτης, ρωσικά drones είχαν επανειλημμένα εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο από τη γειτονική Λευκορωσία, περιφερόμενα πάνω από πόλεις πριν επιστρέψουν. Τον Αύγουστο, ένα ρωσικό drone συνετρίβη περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με την WELT, πέντε από τα drones που διέσχισαν τα σύνορα στην Πολωνία κατευθύνονταν απευθείας προς μια βάση του ΝΑΤΟ πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά Lockheed Martin F-35.

Η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να μεταφέρει ζωτικές βιομηχανίες, όπως τη ναυπηγική, στα ανατολικά της χώρας, μακριά από τα σύνορα με το ΝΑΤΟ, τόνισε ο Πετρόφ. Την Παρασκευή, η Ρωσία ξεκίνησε μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών ακριβώς πέρα από τα πολωνικά σύνορα. Οι ασκήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη.

«Ό,τι και να πετύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί· θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές», είπε ο Πετρόφ. «Συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής.»

Οι αντιφατικές δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τη δέσμευσή του στο ΝΑΤΟ και η απροθυμία του να τηρήσει τις δικές του προθεσμίες όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα δίνουν στον Πούτιν την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να την «γλιτώσει».

Εισβολές όπως αυτή στην Πολωνία έχουν στόχο να υπονομεύσουν τη δέσμευση της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας στην συλλογική άμυνα, με μικρές επιθετικές ενέργειες που δοκιμάζουν την προθυμία του ΝΑΤΟ να αντιδράσει.

Μέχρι στιγμής, η αντίδραση από την Ουάσινγκτον έχει τροφοδοτήσει αυτούς τους φόβους.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ αντήχησε τα επιχειρήματα της Μόσχας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «μπορεί να ήταν λάθος».

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις κατηγορίες ότι τα drones αποτελούσαν εσκεμμένη πρόκληση. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «δεν υπήρχαν σχέδια να στοχευτούν εγκαταστάσεις» στην Πολωνία.

Η Λευκορωσία, που σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους χρησίμευσε ως σημείο εκτόξευσης κάποιων από τα drones, είπε ότι η εισβολή μπορεί να οφείλεται σε ατύχημα λόγω «ηλεκτρονικής παρεμβολής».