Την πρόθεση της Ρωσίας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις διπλωματικές διεργασίες για τη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρόεδρος της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, προτείνοντας τη μεσολάβησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογράμμισε την ετοιμότητα της Μόσχας να συμβάλει ενεργά στην αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής λύσης.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να διευκολύνει τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, αναλαμβάνοντας ρόλο διαμεσολαβητή στις εξελίξεις που διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή.