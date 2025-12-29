Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε σήμερα Δευτέρα (29/12) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία τον ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με τη Μόσχα, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται «σοκαρισμένος», όπως ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ρωσική διαπραγματευτική θέση θα αναθεωρηθεί.

Από την αμερικανική πλευρά, ο Τραμπ και οι βασικοί του σύμβουλοι ενημέρωσαν αναλυτικά τον Πούτιν για τις επαφές τους με την Ουκρανία, καθώς και για τις συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη να προχωρήσει το Κίεβο σε «ουσιαστικά βήματα» προς μια διευθέτηση.

«Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών η αμερικανική πλευρά προώθησε με επιμονή την ανάγκη το Κίεβο να προχωρήσει σε ουσιαστικά βήματα προς μια τελική διευθέτηση της σύγκρουσης και να μην κρύβεται πίσω από αιτήματα για προσωρινή κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ουσάκοφ σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ρωσική πλευρά εκφράζει ανησυχία πως οι ιδέες που παρουσίασε η Ουκρανία στους Αμερικανούς μπορεί να μεταφραστούν σε απαιτήσεις πέραν όσων η Ρωσία θεωρεί ανεκτές.

Ο Ουσάκοφ ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν τον ενημέρωσε για την επίθεση με drones σε προεδρική κατοικία στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

«Η θέση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί σε μια σειρά συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί στο προηγούμενο στάδιο, καθώς και στις νέες διαμορφούμενες συνεννοήσεις», δήλωσε ο Ουσάκοφ. «Αυτό διατυπώθηκε με απόλυτη σαφήνεια».

Τραμπ: «Θύμωσα πολύ, δεν μου άρεσε καθόλου»

Ο Τραμπ είπε ότι ενημερώθηκε για την κατηγορία της Ρωσίας πως η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στη βόρεια Ρωσία, ισχυρισμό που το Κίεβο έχει διαψεύσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν του άρεσε καθόλου», λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος τον ενημέρωσε πως επρόκειτο για ουκρανικό πλήγμα.

«Ο Πούτιν μού είπε ότι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θύμωσα πολύ».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε «μια πολύ καλή συνομιλία» νωρίτερα μέσα στην ημέρα με τον Πούτιν.

«Έχουμε μερικά πολύ δύσκολα, κάποια αγκάθια», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε χαρακτηρίσει τον ισχυρισμό περί ουκρανικής επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν ως «πλήρη κατασκευή», υποστηρίζοντας ότι αποσκοπεί στη δικαιολόγηση νέων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και στην άρνηση της Ρωσίας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

Την επικοινωνία των δύο ανδρών επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπους Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, την οποία χαρακτήρισε «θετική».

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου συζητήθηκε η πορεία του πολέμου. Ωστόσο, έπειτα από περίπου τρεις ώρες συνομιλιών, καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Η Λέβιτ δεν έδωσε άμεσα περαιτέρω λεπτομέρειες ή επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνομιλίας Τραμπ–Πούτιν.

Η καταγγελία Λαβρόφ για επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει με δεκάδες drones την κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ, δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα (29/12) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, μετά από πληροφορίες ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει κρατική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το IFX.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS, έχουν ήδη καθοριστεί οι στόχοι και ο χρονισμός της ρωσικής αντεπίθεσης, ως απάντηση στην απόπειρα επίθεσης κατά της επίσημης κατοικίας του Ρώσου προέδρου.

Киев в ночь на 29 декабря пытался атаковать 91 БПЛА госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники уничтожены, сообщил Лавров:https://t.co/bu7FPhYj09 pic.twitter.com/mcsASlPL4d — ТАСС (@tass_agency) December 29, 2025

Την ίδια ώρα, η Μόσχα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το IFX, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να αλλάξει τη διαπραγματευτική της στάση. Όπως μεταδίδει το TASS, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

«Η Ρωσία θα απαντήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το TASS.

Η κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν:

🥴🤡Lavrov stated that on the night of December 29, Ukraine launched an attack on Putin’s state residence in the Novgorod Region using 91 drones, all of which were shot down. According to the head of Russia’s Ministry of Foreign Affairs, in response, Moscow will revise its… pic.twitter.com/Dp9r3YRxck — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 29, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα θα αλλάξει τις απαιτήσεις της για μια διευθέτηση, καθώς το Κίεβο έχει οριστικά υιοθετήσει μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας.

Ο Λαβρόφ είχε αναφέρει προηγουμένως ότι το Κίεβο εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην κρατική κατοικία του Πούτιν κοντά στο Νόβγκοροντ τη νύχτα της 29ης Δεκεμβρίου.

Είπε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία καταστράφηκαν όλα.

Ο Λαβρόφ επιβεβαίωσε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία τη στιγμή της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόπειρα επίθεσης του Κιέβου στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με ανακοίνωση στο κανάλι της στο Telegram. Τόνισε ότι το Κίεβο θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στην κρατική κατοικία του Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ψεύδεται επανειλημμένα. Η Ζαχάροβα χαρακτήρισε ψευδείς τις δηλώσεις του καθεστώτος του Κιέβου σχετικά με τα γεγονότα στην Μπούτσα, για τα παιδιά που φέρεται να απήχθησαν από τη Ρωσία και για την απροθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί.

Η Ρωσίδα διπλωμάτης τόνισε ότι τα λόγια του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ήταν αληθινά.

Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να υπομονεύσει την πρόοδο στις συνομιλίες

«Αυτά είναι ψέματα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος αντικρούοντας τις κατηγορίες.

Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτήρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Επίσης, προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump’s team. We keep working together to bring peace closer. This alleged “residence strike” story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση Ζελένσκι:

«Άλλο ένα ψέμα από τη Ρωσία. Φυσικά, χθες είχαμε συνάντηση με τον Τραμπ. Και φυσικά, για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ μας και της Αμερικής και αν σημειώνεται πρόοδος, για αυτούς αυτό είναι αποτυχία. Επειδή δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Μπορούν να τον τερματίσουν μόνο αν ασκηθεί πίεση επάνω τους. Είμαι βέβαιος ότι αναζητούσαν αφορμές για κάτι τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής, ήδη από χθες περίμενα κάποια ρητορική. Όπως βλέπετε, όμως, προχωρούν ακόμη πιο πέρα. Τώρα, με τους ισχυρισμούς ότι δήθεν δέχθηκαν επιθέσεις κάποιες από τις κατοικίες τους, απλώς προετοιμάζουν —είμαι βέβαιος— το έδαφος για πλήγματα, πιθανότατα στην πρωτεύουσα και πιθανότατα σε κυβερνητικά κτίρια.

Το έχουμε ξαναζήσει αυτό τον Σεπτέμβριο, όταν υπήρξε πυραυλικό πλήγμα κατά του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, όπως θυμάστε. Γι’ αυτό όλοι πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή, απολύτως όλοι. Μπορεί να εξαπολυθεί πλήγμα στην πρωτεύουσα. Ιδίως από τη στιγμή που αυτό το άτομο – αν μπορεί κανείς να το αποκαλέσει έτσι – δήλωσε ότι θα επιλέξει τους κατάλληλους στόχους, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη απειλή.

Πιστεύω ότι σήμερα, ουσιαστικά, ο πρόεδρος Τραμπ, η ομάδα του και οι Ευρωπαίοι πρέπει να εμπλακούν και να κάνουν την απαραίτητη δουλειά με εκείνους που μόλις χθες έλεγαν ότι πραγματικά θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο».

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο των πολύωρων συνομιλιών ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, όπου οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Ρωσία ψάχνει «ψευδείς δικαιολογίες» για να επιτεθεί ξανά

Η Μόσχα ψάχνει να βρει «ψευδής δικαιολογίες» για να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις στην Ουκρανία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας προτρέποντας σήμερα τους παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάσουν την χειραγώγηση της Ρωσίας.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς της Μόσχας περί ουκρανικής επίθεσης στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, σημείωσε πως πρόκειται για «συνήθη ρωσική τακτική: κατηγορείς την άλλη πλευρά για κάτι που κάνεις εσύ ή σχεδιάζεις» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.