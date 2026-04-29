Το καθεστώς του Κιέβου έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μη στρατιωτικές υποδομές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων επανειλημμένων επιθέσεων σε λιμάνι διυλιστηρίου πετρελαίου της Τουάπσε, με κίνδυνο σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις επιθέσεις μια προσπάθεια αντιστάθμισης των αποτυχιών στο πεδίο της μάχης.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τρίτη αφιερωμένη στην ασφάλεια των εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν αυτό το φθινόπωρο, μίλησε και για την αυξημένη τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζει η Ρωσία.

Η απειλή προέρχεται από τις δραστηριότητες διεθνών τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών ομάδων, καθώς και από την Ουκρανία, είπε ο Πούτιν.

«Το καθεστώς του Κιέβου και οι υποστηρικτές του έχουν στραφεί σε ανοιχτά τρομοκρατικές μεθόδους», δήλωσε ο πρόεδρος.

Οι τρομοκρατικές τακτικές έχουν σκοπό να αντισταθμίσουν τις αποτυχίες που έχει υποστεί η Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, σημείωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα αλλάξουν την πορεία της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ανέφερε τις επιθέσεις στο διυλιστήριο πετρελαίου στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας, που πυροδότησε πολυήμερη πυρκαγιά, προειδοποιώντας για την αυξανόμενη απειλή από τα μακροπρόθεσμα πλήγματα της Ουκρανίας κατά της μη στρατιωτικής υποδομής της Ρωσίας.

«Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι επιθέσεις σε τοποθεσίες ενεργειακής υποδομής στο Τουάπσε, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις», είπε ο πρόεδρος.

Το Κίεβο είναι αποφασισμένο να προσπαθήσει να θέσει σε κίνδυνο τις επερχόμενες εκλογές στις πρώην ουκρανικές περιφέρειες που ενσωματώθηκαν στη Ρωσία, είπε ο Πούτιν, επισημαίνοντας παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν.

«Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν διεξάγουν εκλογές στην Ουκρανία με το πρόσχημα του στρατιωτικού νόμου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να διαταράξουν και τις δικές μας», είπε.

Περαιτέρω αποσταθεροποίηση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Νωρίτερα, χτες Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας «αυξάνουν περαιτέρω το έλλειμμα πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και προκαλούν περαιτέρω αποσταθεροποίηση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας».

Τις τελευταίες ημέρες, το διυλιστήριο Τουάπσε και ο παρακείμενος θαλάσσιος τερματικός σταθμός δέχθηκαν επανειλημμένα πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, προκαλώντας επανειλημμένες πυρκαγιές στην εγκατάσταση.

Για τις πολλαπλές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στο Τουάπσε, ένα βασικό πυκνοκατοικημένο λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, ο περιφερειακός κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ ανέφερε πυρκαγιές στο σημείο, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης πυρκαγιάς στο διυλιστήριο, προκαλώντας εκκένωση των γύρω κατοίκων και μέτρα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Οι παρατεταμένες πυρκαγιές προκάλεσαν ατμοσφαιρική ρύπανση υψηλού κινδύνου, και ο περιφερειακός κυβερνήτης συμβούλεψε τους κατοίκους να χρησιμοποιούν αναπνευστήρες, ενώ το πετρέλαιο που χύθηκε στη θάλασσα κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της παραλίας στην παραθαλάσσια πόλη.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν οδήγησε σε ένα ντε φάκτο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, οδηγώντας τις τιμές αναφοράς του πετρελαίου Brent πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Για να μετριάσει την πίεση στις αγορές πετρελαίου, η κυβέρνηση Τραμπ έφτασε στο σημείο να εκδώσει απαλλαγή από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο ήδη στη θάλασσα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Τουάπσε προκάλεσαν θύματα αμάχων και ζημιές σε σπίτια, κοινωνικές υποδομές και περιβάλλον και επέκρινε την έλλειψη απάντησης από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

«Τι λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για αυτό; Σιωπούν», είπε. «Υπάρχει σοβαρή περιβαλλοντική απειλή. Η ρύπανση καλύπτει 10.000 τ.μ. Πού είναι αυτοί οι δυτικοί περιβαλλοντολόγοι;»