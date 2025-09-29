Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στράτευση 135.000 Ρώσων πολιτών την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2025, το οποίο αναρτήθηκε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών της ρωσικής κυβέρνησης. Το έγγραφο προβλέπει, παράλληλα, την απόλυση όσων στρατιωτών έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους θητεία.

Συγκεκριμένα, από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου θα κληθούν για κατάταξη Ρώσοι πολίτες ηλικίας 18 έως 30 ετών που δεν ανήκουν σε εφεδρεία και εμπίπτουν στις διατάξεις υποχρεωτικής θητείας. Το διάταγμα αφορά επίσης την αποστράτευση στρατιωτών, ναυτών, λοχιών και υπαξιωματικών που ολοκλήρωσαν την υπηρεσία τους.

Επιπλέον, το κείμενο υποχρεώνει τους ομοσπονδιακούς υπουργούς, τους επικεφαλής υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και τις διοικήσεις των φορέων τους, να μεριμνήσουν για τη στράτευση εργαζομένων που υπάγονται στις δομές αυτές.

Η διαδικασία εντάσσεται στον καθιερωμένο ετήσιο κύκλο στρατολογίας της Ρωσίας, ο οποίος ξεκινά παραδοσιακά τον Οκτώβριο, και συνδυάζει την ένταξη νέων στρατευσίμων με την αποχώρηση όσων ολοκλήρωσαν ήδη τη θητεία τους, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της πάγιας στρατολογικής πρακτικής της Μόσχας.