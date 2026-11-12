Με την ευρωπαϊκή συμμετοχή στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο επίκεντρο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο Κρεμλίνο τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Στις πρώτες δηλώσεις της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν ήταν ποτέ αντίθετη στον διάλογο με την Ευρώπη, επανέλαβε όμως ότι δεν αποδέχεται την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Κούσνερ μετέφερε στον Πούτιν την επιθυμία των Ευρωπαίων να συμμετάσχουν στις επόμενες διαπραγματεύσεις, ενώ ο Γουίτκοφ παρουσίασε ως ένδειξη προόδου την καταρχήν συμφωνία για μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων, που προέκυψε από τις διήμερες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι.

Η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια της νέας αμερικανικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, οι διαφορές στο εδαφικό παραμένουν βαθιές και μέχρι τις πρώτες ενημερώσεις από τη συνάντηση δεν είχε ανακοινωθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ή συνολική διευθέτηση.

Η Ουάσινγκτον ζητά ευρωπαϊκή συμμετοχή

Ένας από τους βασικούς στόχους των δύο Αμερικανών απεσταλμένων είναι να εξασφαλίσουν τη συναίνεση της Μόσχας για την ένταξη ευρωπαϊκών εκπροσώπων στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Ο Κούσνερ είχε περιγράψει πριν από το ταξίδι την επιδίωξη να λάβουν την «ευλογία» του Πούτιν για τη διεύρυνση των συνομιλιών. Η Ουάσινγκτον και το Κίεβο επιθυμούν επίσης η Ευρώπη να ορίσει έναν κοινό εκπρόσωπο για τις επαφές με τη ρωσική πλευρά.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βρέθηκαν στο Αμπού Ντάμπι για συντονισμό με τις αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες, αλλά δεν συμμετείχαν στις κύριες τριμερείς διαπραγματεύσεις. Η δήλωση του Πούτιν υπέρ του διαλόγου δεν συνοδεύτηκε, στις πρώτες ενημερώσεις, από συγκεκριμένη ανακοίνωση για τον ρόλο που θα μπορούσαν να αναλάβουν.

Από την Ουκρανία στην ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης

Η συζήτηση επεκτείνεται πλέον πέρα από τους όρους τερματισμού των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από τη Ρωσία νέα πρόταση για μια μελλοντική συμφωνία ασφάλειας με την Ευρώπη, η οποία θα περιλαμβάνει και ρωσικά μέτρα αποκλιμάκωσης.

Η προοπτική αυτή προκαλεί επιφυλάξεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η Μόσχα συνδέει επί χρόνια τις απαιτήσεις της με περιορισμούς στη διεύρυνση και τη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.

Ενδεικτική των ρωσικών επιδιώξεων ήταν η αναφορά του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Μόσχας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, μετά τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, σε μια «νέα, σύγχρονη Γιάλτα και Πότσνταμ» — τις διασκέψεις που διαμόρφωσαν τη μεταπολεμική τάξη το 1945.

Οι Ευρωπαίοι, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι πρέπει να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία πριν ανοίξει ευρύτερη διαπραγμάτευση για την ασφάλεια της ηπείρου.

Το Ντονμπάς παραμένει το μεγάλο εμπόδιο

Παρά την επανεκκίνηση των διπλωματικών επαφών, δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική μετατόπιση στις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας.

Η Μόσχα ζητά από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρο το Ντονμπάς, περιλαμβανομένων περιοχών που εξακολουθούν να ελέγχονται από τις ουκρανικές δυνάμεις. Το Κίεβο απορρίπτει αυτή την απαίτηση.

Διαφωνία υπάρχει και στη σειρά των βημάτων προς μια πιθανή συμφωνία. Η ουκρανική πλευρά και οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την ανάγκη εκεχειρίας, ενώ η Ρωσία απορρίπτει μια προσωρινή παύση των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επανεξοπλιστεί.

Το επαναλαμβανόμενο ρωσικό «όχι» σε ξένα στρατεύματα δυσκολεύει επιπλέον τη συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο, προκειμένου να προστατευθεί από μια νέα επίθεση μετά από ενδεχόμενη συμφωνία.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων δίνει ένα πρώτο αποτέλεσμα

Το πιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα των συνομιλιών της 10ης και 11ης Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι είναι η καταρχήν συμφωνία για μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Ο Κούσνερ την παρουσίασε ως τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική απελευθέρωση αιχμαλώτων του πολέμου, χωρίς όμως να έχουν ανακοινωθεί οι τελικοί αριθμοί. Από τη ρωσική πλευρά διατυπώθηκε εκτίμηση ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες.

Οι συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν οι πρώτες απευθείας συνομιλίες ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών με αμερικανική μεσολάβηση έπειτα από εννέα μήνες. Παρότι οι διαπραγματευτές μίλησαν για ορισμένα περιθώρια προόδου, αναγνώρισαν ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές και έλλειψη εμπιστοσύνης.

Μετά τη Μόσχα, συνάντηση με τον Ζελένσκι

Μετά τις επαφές στο Κρεμλίνο, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν στο Δουβλίνο για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στην ιρλανδική πρωτεύουσα για τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρή στάση απέναντι στη Μόσχα και συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν και πριν από την άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων στη Ρωσία. Στην Ουκρανία αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Κίεβο και ζημιές σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια Ρίβνε, ενώ ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε την αναχαίτιση πέντε drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.