Το παρόν στις στρατιωτικές ασκήσεις «Centre-2026» έδωσε ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει το Κρεμλίνο στην ετοιμότητα των Ένοπλων Δυνάμεων της χώρας.

Ο Ρώσος Πρόεδρος μετέβη στην περιοχή του Τσελιάμπινσκ, στην καρδιά των Ουραλίων, προκειμένου να επιβλέψει από κοντά την εξέλιξη των επιχειρησιακών γυμνασίων.

Η στρατηγική σημασία των γυμνασίων στα Ουράλια

Η παρουσία του Ρώσου ηγέτη στο πεδίο των δοκιμών εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης του μάχιμου δυναμικού της χώρας. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εξετάστηκαν διάφορα επιχειρησιακά σενάρια και δοκιμάστηκαν νέες τακτικές συντονισμού μεταξύ διαφορετικών σχηματισμών.

Στις ασκήσεις συμμετέχουν περισσότερα από 47.000 άτομα, ανέφερε ο Πούτιν.