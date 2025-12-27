Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ότι η Ουκρανία «δεν βιάζεται» να τερματίσει ειρηνικά τον πόλεμο, σύμφωνα με τα ρωσικά, κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το SkyNews, το οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Ρωσία βλέπει πως το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα.

«Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά», προσθέτει ο Πούτιν, «η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της με τη βία».

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε

Παράλληλα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία, παραμονή της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την τελειοποίηση ενός σχεδίου για τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν έλαβε αναφορά από τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ (η ρωσική ονομασία του Μίρνοχραντ) και Χουλιαϊπόλε απελευθερώθηκαν».

Το Μίρνοχραντ βρίσκεται στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ και η Χουλιαϊπόλε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια.