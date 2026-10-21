Σε μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε επί της αρχής στην επανέναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως γνωστοποίησε την Τετάρτη (21/10) ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν μετά τις 10 Νοεμβρίου, με κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τη λήξη της σύγκρουσης.

Η μεταβολή της στάσης του Πούτιν και το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών

Η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να αποδεχθεί την επανέναρξη των τριμερών επαφών συνιστά μεταβολή της μέχρι πρότινος στάσης του, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος εμφανιζόταν απρόθυμος να συμμετάσχει σε συναντήσεις κορυφής με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ:

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα συνεχιστούν, αρχικά, μετά τις 10 Νοεμβρίου .

Βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσει η διαμόρφωση ενός συστήματος ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Στις συνομιλίες προβλέπεται η συμμετοχή τεχνικών ομάδων για την εξέταση των επιμέρους ζητημάτων μιας πιθανής ειρηνευτικής διευθέτησης.

Ωστόσο, από το Κρεμλίνο επισημάνθηκε ότι η αποδοχή της συνέχισης των διαπραγματεύσεων δεν ισοδυναμεί με συμφωνία για τους όρους της ειρήνης, ενώ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την πραγματοποίηση της τριμερούς συνάντησης.

Το σχέδιο του Στιβ Γουίτκοφ σε Όσλο και Αγία Πετρούπολη

Η συμφωνία επί της αρχής επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο της Ουάσινγκτον, Στιβ Γουίτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Αμερικανός αξιωματούχος παρουσίασε τις προτάσεις του.

Πριν από τη μετάβασή του στη Ρωσία, ο κ. Γουίτκοφ είχε συναντηθεί την Τρίτη (20/10) στο Όσλο της Νορβηγίας με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Το πλαίσιο των προτάσεων που συζητήθηκε περιλαμβάνει:

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Χρηματοδότηση για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Πρόσθετες προβλέψεις για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Στόχος των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού απεσταλμένου ήταν η διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης με την ουκρανική και την ευρωπαϊκή πλευρά, η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της ρωσικής ηγεσίας.

Η ένταση Τραμπ – Ζελένσκι για τα ρωσικά διυλιστήρια

Το νέο διπλωματικό άνοιγμα εκτυλίσσεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, με αφορμή τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών υποδομών και διυλιστηρίων πετρελαίου στη Ρωσία.