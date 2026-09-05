Ξεκίνησαν στη ρωσική πρωτεύουσα οι υψηλόβαθμες επαφές ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Αποκλειστικός στόχος της συνάντησης στο Κρεμλίνο είναι η διερεύνηση προοπτικών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μιας σύγκρουσης που μετρά ήδη περισσότερα από τέσσερα χρόνια διάρκειας.

Η έναρξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων έγινε γνωστή μέσα από οπτικοακουστικό υλικό που αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του Κρεμλίνου στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων MAX.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Ρώσος πρόεδρος φρόντισε από την αρχή να υπογραμμίσει τη δυσκολία της κατάστασης την οποία καλείται να διαχειριστεί η τριμερής επιτροπή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Μιλώντας απέναντι στους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους, σε βίντεο που αναμεταδόθηκε ευρέως από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε το περίπλοκο του εγχειρήματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η κατάσταση φυσικά δεν είναι απλή».